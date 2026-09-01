En esta noticia “Monólogo” y paro para el miércoles

Los gremios docentes universitarios y el Gobierno se reunieron el martes para discutir la paritaria, pero la negociación terminó sin acuerdo. Los sindicatos rechazaron la oferta oficial y confirmaron un paro para este miércoles.

El Ministerio de Capital Humano encabezó el encuentro a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez . El funcionario presentó una propuesta de aumento del 6% en dos tramos. El esquema contempla un 3% para septiembre y otro 3% para octubre.

Según el comunicado oficial, el segundo tramo ya había sido acordado en las mesas de negociación de junio. Por eso, el Gobierno sostiene que la propuesta consolida un incremento total del 6% para el sector.

Sin embargo, las federaciones gremiales —FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN— calificaron la oferta de insuficiente y la rechazaron de plano. También participó del encuentro el presidente del CIN, Franco Bartolacci.

“Monólogo” y paro para el miércoles

Emiliano Cagnasi, secretario general de ADUBA , describió la reunión como un monólogo del Gobierno. El dirigente recordó que la Ley de Financiamiento Universitario exige actualizar los salarios a diciembre de 2023.

Cagnasi remarcó además que la Justicia mantuvo vigente una medida cautelar a favor de los docentes. Para el gremialista, el Ejecutivo le da la espalda a esa decisión judicial al insistir con la misma oferta.

NA

Los sindicatos también denunciaron que el Estado mantiene una deuda salarial pendiente. De acuerdo con los gremios, el Gobierno todavía adeuda un 30% de recomposición frente a la inflación acumulada.

Ante el fracaso de la mesa de diálogo, el Frente Gremial Universitario anunció un paro de 24 horas. La medida de fuerza regirá este miércoles en todas las universidades nacionales del país.

Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica , adelantó además una reunión en Bariloche. El jueves 3 de septiembre sesionará el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, donde definirán próximos pasos.

Ante el fracaso de la mesa de diálogo, el Frente Gremial Universitario anunció un paro de 24 horas. La medida de fuerza regirá este miércoles en todas las universidades nacionales del país.

Vallejos acusó al Gobierno de incumplir de forma constante los compromisos asumidos. El dirigente sostuvo que la gestión actual intenta romper el sentido social de la universidad pública.

Frente a la confirmación del paro, el Ministerio de Capital Humano salió a instar a los gremios a desistir. La cartera que conduce Sandra Pettovello exhortó a no alterar el normal dictado de clases.

El comunicado oficial también reclamó que se garantice el derecho a enseñar y aprender. Con ese pedido, el Gobierno buscó desalentar la medida de fuerza gremial anunciada.

Pese al reclamo oficial, los sindicatos docentes universitarios ratificaron su decisión de parar. La medida se concretará a pesar de la intimación del Ministerio de Capital Humano.

El propio comunicado del ministerio confirmó que habrá una nueva instancia de diálogo. La Subsecretaría de Políticas Universitarias convocó a retomar las negociaciones el jueves 17 de septiembre.

El Gobierno enmarcó su propuesta salarial dentro de un esfuerzo financiero sostenido. Según la cartera, las universidades reciben una de las mayores partidas del presupuesto nacional.

Con la ruptura del diálogo y el paro confirmado, el conflicto entre el Gobierno y los docentes universitarios se profundiza. La próxima reunión paritaria quedó fijada para dentro de dos semanas, mientras la tensión gremial continúa en aumento.