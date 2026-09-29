Confirmado por el Ministerio de Hacienda: cuándo serán los festivos que restan en 2026

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó una movilización nacional para el próximo miércoles 14 de octubre de 2026, jornada que contará con la participación del magisterio y otras organizaciones sociales y sindicales. La convocatoria hace parte de una agenda de protestas que contempla, además, la preparación de un paro nacional para noviembre.

La organización señaló que la jornada del 14 de octubre estará relacionada con la defensa de la educación pública, la dignificación de la labor docente, el derecho a la salud y las prestaciones sociales de los maestros , así como con la situación de las comunidades educativas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026.

“Gran Movilización Nacional | 14 de octubre ¡El magisterio colombiano y el pueblo colombiano vamos a las calles por nuestros derechos!“, publica FECODE en todas sus redes sociales.

¿Cuándo será la movilización nacional de Fecode?

La movilización de Fecode será el miércoles 14 de octubre de 2026. La federación ya confirmó su participación y en su Circular No. 58 convocó a su Junta Directiva Nacional para definir la vinculación, modalidad y niveles de participación del magisterio en esta jornada.

La convocatoria también contempla la participación de organizaciones sindicales y sociales. Según la información suministrada sobre el encuentro nacional realizado en septiembre, la jornada fue planteada como una movilización de alcance nacional y como antesala de una protesta de mayor duración contra el gobierno de Abelardo De La Espriella.

Por ahora, los puntos de concentración, recorridos y horarios específicos para las diferentes ciudades no están definidos en la información entregada.

📢Gran Movilización Nacional

🔊14 de octubre

✊🏽¡El magisterio colombiano y el pueblo colombiano vamos a las calles por nuestros derechos! pic.twitter.com/ryEUfsoExJ — fecode (@fecode) September 23, 2026

¿Por qué Fecode convocó la movilización del 14 de octubre?

Fecode planteó cuatro grandes ejes para la movilización nacional. El primero es la defensa de la educación pública, que la organización reclama como responsabilidad del Estado y que, según sus planteamientos, debe garantizarse con financiación suficiente.

El segundo está relacionado con la dignificación de la labor pedagógica. Entre las solicitudes del sindicato aparecen el proceso de ascenso y reubicación de docentes y otras medidas relacionadas con las condiciones laborales del magisterio.

El tercer punto corresponde a la defensa del FOMAG y del derecho a la salud de los maestros. Fecode reclama mejoras en la atención, eliminación de barreras para acceder a los servicios, cumplimiento de las obligaciones contractuales y mayor transparencia en el manejo de los recursos.

Finalmente, la federación incluyó la situación de las comunidades educativas afectadas por el sismo del 10 de agosto de 2026. El sindicato pidió que se adelanten las reparaciones y reconstrucciones necesarias para permitir el regreso seguro de estudiantes y docentes a las instituciones afectadas.

“Por la vida, paz, soberanía nacional, democracia, diversidad y fortalecimiento del estado social de derecho”, exclama la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en sus comunicados sobre la movilización.

¿Cuándo sería el paro nacional anunciado para noviembre?

La jornada del 14 de octubre fue planteada como una preparación para una huelga nacional que se busca realizar durante noviembre. En el documento se propusieron dos posibles fechas para iniciar el paro nacional: el 11 o el 20 de noviembre de 2026. Prevén definir el día próximamente.