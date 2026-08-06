La Asociación de Docentes de Educación Inicial y Primaria de Montevideo (Ademu) lleva adelante este jueves un paro de 24 horas en las escuelas de la capital.

El sindicato convocó a una concentración a las 12 del mediodía frente al Edificio de Primaria, ubicado en la calle Buenos Aires, en el corazón de la Ciudad Vieja.

Desde el gremio señalaron que la medida se adoptó en el marco de un hecho ocurrido “en un contexto de violencia de género”. En la resolución, los maestros anunciaron que desafiliarán al docente involucrado del sindicato.

Debido al paro las autoridades de Educación Primaria e Inicial informaron que las instituciones que estén abiertas brindarán la alimentación de forma habitual, mientras que los alumnos cuyos centros no abran sus puertas podrán almorzar en la institución más cercana a su domicilio en el horario de 11.30 a 13 horas.

Desde Primaria explicaron, a través de un comunicado, que “no es posible organizar escuelas sede”, por lo que resolvieron organizar la alimentación de esta manera.

Esta medida sindical surgió tras una agresión física ocurrida dentro de las oficinas de la Inspección Montevideo Oeste de Primaria. Un maestro agredió a una maestra y a otro funcionario en las dependencias administrativas del organismo.

Un docente internado

El agresor ya había sido apartado del cargo con anterioridad por un episodio de violencia, y durante el incidente habría exhibido un arma blanca. El caso está ahora en manos de la Fiscalía, que continúa la investigación.

El docente fue internado de forma compulsiva en un centro de salud mental, conforme a lo indicado en la pericia psiquiátrica realizada por orden de Fiscalía.

La funcionaria agredida fue atendida por una emergencia médica, recibe acompañamiento de Primaria y se encuentra en su domicilio, recuperándose en buen estado de salud.

“Es un docente que tenía múltiples antecedentes de situaciones de violencia, a lo cual nosotros entendemos que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria debe avanzar en esto de la celeridad en el tratamiento de los procesos transitorios cuando ocurren estas decisiones de investigación”, explicó la presidenta del sindicato de maestros de Montevideo, Paola López.

La dirigente señaló que “la docente agredida es una maestra en ejercicio de docencia indirecta que recibe un golpe en el rostro, que cae debido al empujón que el docente ejerce, y otras acciones violentas de amenazas a los funcionarios que estaban allí presentes”.

El sindicato reclama que los protocolos “sean reglamentados a nivel de Primaria”, porque “sin esa reglamentación no es aplicable a los centros educativos y claramente las condiciones laborales se ven afectadas en esto de que los lugares de trabajo tienen que ser libres de violencia y de cualquier discriminación”, aseguró López en declaraciones a canal 10.

Por su parte, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, dijo que se trató de “un episodio de violencia que está asociado, no a una institución educativa, sino a dos funcionarios de Primaria”, dado que ocurrió en un edificio administrativo.

“Eso no puede pasar y además hay que acompañar a la compañera, que fue la agredida”, afirmó. El jerarca dijo que Primaria dispuso acciones para reforzar la seguridad en los próximos días.