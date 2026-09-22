Martín Cormick , juez en lo Contencioso Administrativo, realizó una intimación al Gobierno para que, en un plazo de cinco días, le dé “cumplimiento total” a la medida cautelar que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, en los artículos 5 y 6, de recomposición de salarios docentes y no docentes, y de becas estudiantiles.

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”, indicó el juez Cormick en su fallo.

Según estimaciones de las universidades nacionales y los gremios del sector, se divulgó que a los salarios se les adeuda una recomposición de 31,2%. El Ejecutivo ofreció un 3% en la última paritaria -hace algunos días-, lo que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria el 15 de octubre y medidas de fuerza gremiales en demanda del cumplimiento de la ley.

Esta decisión del magistrado se dio a conocer este martes en horas de la tarde, y universidades nacionales la esperaban desde hace algunas semanas. Los gremios venían reclamando hace semanas una intimación judicial.

Cabe destacar que hubo una medida cautelar del mismo juez federal Cormick en diciembre del año pasado. La misma tuvo aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme con un fallo de la Corte Suprema del 25 de junio pasado.

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