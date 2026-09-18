Hay paro confirmado en la UBA: cuándo se suspenden las clases en Medicina, Exactas, Derecho, FADU y FSOC.

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Un nuevo paro interrumpirá el normal desarrollo de clases en la UBA. Los docentes y nodocentes confirmaron distintas medidas de fuerza que interrumpirán el calendario.
Mediante un comunicado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro docente escalonado de 23 días.
Suspenden las clases en la UBA
Los gremios solicitaron que se convalide el 32,5% que estipula la Ley de Financiamiento y que fue rechazado por el Gobierno.
El pasado jueves se realizó una ronda paritaria en el Palacio Pizzurno convocado por la Secretaría de Educación. La cartera propuso un incremento de 3% y otro 3% de octubre, una propuesta rechazada de forma unánime por los sindicatos.
El paro escalonado se realizará entre el lunes 21 de septiembre y el jueves 22 de octubre.
Cómo será el paro escalonado en la UBA
La suspensión de clases se realizará de la siguiente manera:
Septiembre
- Lunes 21: Rectorado.
- Martes 22: Facultad de Medicina.
- Miércoles 23: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).
- Jueves 24: Facultad de Farmacia y Bioquímica.
- Viernes 25: Facultad de Ingeniería.
- Lunes 28: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
- Martes 29: Centro Cultural Rojas.
- Miércoles 30: Facultad de Ciencias Económicas.
Octubre
- Jueves 1: Facultad de Derecho.
- Viernes 2: Facultad de Odontología
- Lunes 5: Colegio Nacional de Buenos Aires.
- Martes 6: DOSUBA.
- Miércoles 7: Facultad de Psicología.
- Jueves 8: Facultad de Ciencias Sociales.
- Viernes 9: Escuela Carlos Pellegrini
- Martes 13: Coordinación de Deportes
- Jueves 15: Facultad de Filosofía y Letras.
- Viernes 16: Facultad de Ciencias Veterinarias.
- Lunes 19: CBC y la Facultad de Agronomía.
- Martes 20: nstituto Lanari-Vaccarezza.
- Miércoles 21: Instituto Roffo
- Jueves 22: Hospital de Clínicas.
Nueva marcha universitaria
El 15 de octubre habrá una marcha en donde los sindicatos se movilizarán hacia el Palacio de Tribunales en defensa de la universidad pública.