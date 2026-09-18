Un nuevo paro interrumpirá el normal desarrollo de clases en la UBA. Los docentes y nodocentes confirmaron distintas medidas de fuerza que interrumpirán el calendario.

Mediante un comunicado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro docente escalonado de 23 días.

Suspenden las clases en la UBA

Los gremios solicitaron que se convalide el 32,5% que estipula la Ley de Financiamiento y que fue rechazado por el Gobierno.

El pasado jueves se realizó una ronda paritaria en el Palacio Pizzurno convocado por la Secretaría de Educación. La cartera propuso un incremento de 3% y otro 3% de octubre, una propuesta rechazada de forma unánime por los sindicatos.

El paro escalonado se realizará entre el lunes 21 de septiembre y el jueves 22 de octubre.

Hay paro confirmado en la UBA: cuándo se suspenden las clases en Medicina, Exactas, Derecho, FADU y FSOC.

Cómo será el paro escalonado en la UBA

La suspensión de clases se realizará de la siguiente manera:

Septiembre

Lunes 21 : Rectorado.

Martes 22 : Facultad de Medicina.

Miércoles 23 : Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Jueves 24 : Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Viernes 25 : Facultad de Ingeniería.

Lunes 28 : Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Martes 29 : Centro Cultural Rojas.

Miércoles 30: Facultad de Ciencias Económicas.

Octubre

Jueves 1 : Facultad de Derecho.

Viernes 2 : Facultad de Odontología

Lunes 5 : Colegio Nacional de Buenos Aires.

Martes 6 : DOSUBA.

Miércoles 7: Facultad de Psicología.

Jueves 8 : Facultad de Ciencias Sociales.

Viernes 9 : Escuela Carlos Pellegrini

Martes 13 : Coordinación de Deportes

Jueves 15 : Facultad de Filosofía y Letras.

Viernes 16 : Facultad de Ciencias Veterinarias.

Lunes 19 : CBC y la Facultad de Agronomía.

Martes 20 : nstituto Lanari-Vaccarezza.

Miércoles 21 : Instituto Roffo

Jueves 22: Hospital de Clínicas.

Nueva marcha universitaria

El 15 de octubre habrá una marcha en donde los sindicatos se movilizarán hacia el Palacio de Tribunales en defensa de la universidad pública.