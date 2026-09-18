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Un nuevo paro interrumpirá el normal desarrollo de clases en la UBA. Los docentes y nodocentes confirmaron distintas medidas de fuerza que interrumpirán el calendario.

Mediante un comunicado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro docente escalonado de 23 días.

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Suspenden las clases en la UBA

Los gremios solicitaron que se convalide el 32,5% que estipula la Ley de Financiamiento y que fue rechazado por el Gobierno.

El pasado jueves se realizó una ronda paritaria en el Palacio Pizzurno convocado por la Secretaría de Educación. La cartera propuso un incremento de 3% y otro 3% de octubre, una propuesta rechazada de forma unánime por los sindicatos.

El paro escalonado se realizará entre el lunes 21 de septiembre y el jueves 22 de octubre.

Hay paro confirmado en la UBA: cuándo se suspenden las clases en Medicina, Exactas, Derecho, FADU y FSOC.
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Cómo será el paro escalonado en la UBA

La suspensión de clases se realizará de la siguiente manera:

Septiembre

  • Lunes 21: Rectorado.
  • Martes 22: Facultad de Medicina.
  • Miércoles 23: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).
  • Jueves 24: Facultad de Farmacia y Bioquímica.
  • Viernes 25: Facultad de Ingeniería.
  • Lunes 28: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
  • Martes 29: Centro Cultural Rojas.
  • Miércoles 30: Facultad de Ciencias Económicas.

Octubre

  • Jueves 1: Facultad de Derecho.
  • Viernes 2: Facultad de Odontología
  • Lunes 5: Colegio Nacional de Buenos Aires.
  • Martes 6: DOSUBA.
  • Miércoles 7: Facultad de Psicología.
  • Jueves 8: Facultad de Ciencias Sociales.
  • Viernes 9: Escuela Carlos Pellegrini
  • Martes 13: Coordinación de Deportes
  • Jueves 15: Facultad de Filosofía y Letras.
  • Viernes 16: Facultad de Ciencias Veterinarias.
  • Lunes 19: CBC y la Facultad de Agronomía.
  • Martes 20: nstituto Lanari-Vaccarezza.
  • Miércoles 21: Instituto Roffo
  • Jueves 22: Hospital de Clínicas.

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