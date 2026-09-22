Las universidades públicas de todo el país vuelven a tener este martes 22 de septiembre una jornada sin actividad normal, en el marco de un paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y por FEDUN.

La medida (que en algunos distritos se extiende por 48 horas, tras una primera jornada de protesta el viernes 18), responde al rechazo de los gremios docentes a la última propuesta salarial del Gobierno nacional, de un incremento del 3%. A esto se suman los reclamos por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Universidades, de paro: cuál es la consigna

La consigna que encabeza la protesta es “Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad”, y apunta a que el paro afecte el dictado normal de clases en la mayoría de las casas de altos estudios del país.

Desde los gremios convocantes sostienen que los salarios del sector universitario quedaron por debajo de la inflación y reclaman una recomposición que recupere el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), el paro de este martes se enmarca en un esquema distinto: un cronograma de 23 jornadas de protesta rotativas impulsado por los gremios ADUBA y APUBA, que va recorriendo facultad por facultad.

Después de haber tenido epicentro el lunes en el Rectorado, este martes el cese de actividades afecta de manera directa a la Facultad de Medicina. El cronograma continuará el miércoles en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el jueves en Farmacia y Bioquímica, y el viernes en Ingeniería.

El mapa del paro en el país

La adhesión a la medida se replica en distintas provincias:

En Rosario, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) no tendrán actividad, con la adhesión de COAD (docentes) y APUR (no docentes), este último gremio sin concurrencia a los lugares de trabajo aunque con guardias mínimas garantizadas.

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) , docentes y no docentes también adhieren a la jornada de paro, aunque desde la propia universidad recomendaron a los estudiantes no asumir una suspensión total sin chequear antes la comunicación de cada facultad o cátedra.

En Salta , la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) confirmó su adhesión y calificó de insuficiente la oferta salarial del Gobierno.

En Córdoba, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) mantiene abierta hasta este miércoles una consulta entre sus afiliados sobre los próximos pasos del plan de lucha, cuyos resultados se debatirán en un plenario.

Cuál es el plan después del martes