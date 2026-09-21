Cómo será el paro de la UBA durante la semana del 21 al 25 de septiembre.

Los gremios docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunciaron un nuevo paro escalonado que afectará el funcionamiento de distintas facultades y dependencias de la institución.

La medida de fuerza, confirmada por la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), se extenderá desde el lunes 21 de septiembre hasta el jueves 22 de octubre , de acuerdo con el cronograma difundido por los sindicatos.

Paro en la UBA: por qué reclaman los gremios

Los sindicatos universitarios reclaman que se convalide el aumento del 32,5% establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que fue rechazada por el Gobierno.

La semana pasada, la Secretaría de Educación propuso un incremento salarial del 3% y otro 3% en octubre. La oferta fue rechazada de manera unánime por los gremios universitarios.

Como parte del reclamo, las organizaciones sindicales definieron un esquema de medidas de fuerza que afectará cada jornada a distintas facultades, organismos y dependencias de la UBA.

Cómo será el paro de la UBA durante la semana del 21 al 25 de septiembre.

Cómo será el paro de la UBA del 21 al 25 de septiembre

Durante la primera semana, el paro se implementará de manera escalonada y alcanzará a distintas dependencias de la UBA según el cronograma difundido por ADUBA.

El esquema previsto para la semana del 21 al 25 de septiembre es el siguiente:

Lunes 21: Rectorado.

Martes 22: Facultad de Medicina.

Miércoles 23: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU).

Jueves 24: Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Viernes 25: Facultad de Ingeniería.

De esta manera, la medida no supone una suspensión general de las actividades en toda la Universidad de Buenos Aires durante toda la semana, sino un paro que se aplicará de forma progresiva en las distintas dependencias, de acuerdo con el día establecido en el cronograma.

Cómo será el paro de la UBA durante la semana del 21 al 25 de septiembre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo seguirá el paro docente de la UBA

Tras la semana de paro del 21 al 25, las medidas seguirán de la siguiente manera:

Septiembre

Lunes 28 : Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Martes 29 : Centro Cultural Rojas.

Miércoles 30: Facultad de Ciencias Económicas.

Octubre

Jueves 1 : Facultad de Derecho.

Viernes 2 : Facultad de Odontología

Lunes 5 : Colegio Nacional de Buenos Aires.

Martes 6 : DOSUBA.

Miércoles 7: Facultad de Psicología.

Jueves 8 : Facultad de Ciencias Sociales.

Viernes 9 : Escuela Carlos Pellegrini

Martes 13 : Coordinación de Deportes

Jueves 15 : Facultad de Filosofía y Letras.

Viernes 16 : Facultad de Ciencias Veterinarias.

Lunes 19 : CBC y la Facultad de Agronomía.

Martes 20 : Instituto Lanari-Vaccarezza.

Miércoles 21 : Instituto Roffo

Jueves 22: Hospital de Clínicas.

Nueva marcha universitaria

Además del cronograma de medidas de fuerza, los gremios universitarios convocaron a una nueva marcha para el 15 de octubre.

La movilización tendrá como destino el Palacio de Tribunales y se realizará en defensa de la universidad pública.