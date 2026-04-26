En medio de la tensión por el paro que ATE amenazó con realizar en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y luego del decreto que habilitó al Gobierno a contratar proveedores alternativos para el servicio meteorológico aeronáutico, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sumó este domingo una nueva señal sobre el rumbo oficial para el organismo. A través de una extensa publicación en redes sociales, el funcionario sostuvo que el SMN arrastra un esquema sobredimensionado, con procesos obsoletos y costos elevados, y planteó que una modernización tecnológica permitiría mejorar prestaciones con una estructura mucho menor. El trasfondo inmediato del conflicto fue la denuncia sindical por un ajuste en la estructura del organismo. ATE sostuvo que el paro respondió al intento oficial de avanzar con más de 140 despidos, entre trabajadores de estaciones meteorológicas de distintas provincias y personal de la sede central. El gremio también reclamó por presupuesto, incorporación de tecnología y cobertura de vacantes que, según afirmó, afectan la capacidad operativa del SMN. La protesta tomó la forma de un “apagón informativo”, es decir, la suspensión temporal de la difusión de datos meteorológicos en los canales oficiales. Esa modalidad elevó la tensión porque los reportes del SMN son utilizados por aerolíneas y operadores aeroportuarios para planificar despegues, aterrizajes, rutas y contingencias climáticas, lo que abrió la posibilidad de demoras, reprogramaciones y cancelaciones. “La increíble historia del Servicio Meteorológico Nacional”, tituló Sturzenegger al inicio de su mensaje, en el que repasó la organización interna del organismo y cuestionó el uso de recursos públicos. Según detalló, el SMN cuenta con “unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del país y unas 1000 personas de las cuales unos 20 son meteorólogos”. A partir de ese dato, señaló que gran parte de la estructura actual responde a tareas de apoyo vinculadas a sistemas manuales de recolección de información. El ministro afirmó que muchas estaciones operan con equipamiento antiguo y con procedimientos que no se adaptaron a los cambios tecnológicos de las últimas décadas. “La mayoría tiene más de 50 años y constan de un par de instrumentos muy sencillos”, indicó. También sostuvo que los datos se relevan de forma presencial y luego se cargan en sistemas informáticos antiguos. “Esas personas recogen los datos en planillas papel, que luego vuelcan en un sistema computacional DOS para enviar al meteorólogo”, escribió. Sobre esa base, Sturzenegger planteó que una renovación integral permitiría reducir costos y elevar la calidad del servicio. “Podríamos modernizar drásticamente el SMN, gastando solo una mínima fracción de lo que gastamos actualmente”, aseguró. En el tramo más sensible de su mensaje, explicitó cuál considera que debería ser la dotación futura del organismo. El funcionario argumentó que la discusión no sólo es presupuestaria, sino también de eficiencia estatal. “Son pocas las oportunidades tan obvias donde se puede mejorar y ahorrar tanto al mismo tiempo”, señaló. Sturzenegger también cuestionó a gestiones anteriores por no haber avanzado en una reconversión del organismo. “¿Qué hicieron todos los ministros de Defensa anteriores?”, preguntó, y elogió al actual ministro Luis Petri y al brigadier Carlos Presti por “poner un poco de racionalidad en esto”. Además, vinculó la necesidad de modernización con episodios climáticos extremos registrados en el país. “La desidia en este tema no solo es un tema presupuestario, nos dejó más desguarnecidos en términos de anticipos meteorológicos. Basta mencionar La Plata o Bahía Blanca para entender que no se trata de un tema menor”, sostuvo. Las declaraciones llegan luego de una semana marcada por el conflicto gremial en el SMN. ATE había convocado a un “apagón informativo” entre las 5 y las 12 del viernes, una medida que amenazaba con afectar vuelos comerciales por la falta de reportes meteorológicos oficiales. Ante esa situación, el Gobierno intimó al sindicato a levantar la protesta al considerar que el servicio meteorológico aplicado a la navegación aérea constituye una actividad esencial. Horas más tarde, el gremio anunció un levantamiento parcial de la medida. En paralelo, el Ejecutivo publicó el DNU 274/2026, que quitó al SMN la exclusividad en la provisión del servicio meteorológico aeronáutico y habilitó a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) a contratar terceros proveedores.