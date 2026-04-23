El Gobierno intimó este jueves a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a dejar sin efecto la medida de fuerza convocada en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al sostener que las tareas vinculadas a la navegación aérea constituyen un servicio esencial. La notificación fue emitida por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y quedó dirigida al gremio estatal. En el texto oficial se señala que, según presentaciones realizadas por el propio Servicio Meteorológico Nacional y por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), “el Servicio meteorológico para la navegación aérea es un servicio público esencial”. Sobre esa base, el Gobierno corrió traslado al sindicato de las respuestas administrativas y advirtió que debía adecuar su conducta “bajo apercibimiento de lo establecido en la normativa vigente”. La intimación se conoce en medio del conflicto abierto por la convocatoria sindical a un “apagón informativo” previsto para este viernes 24 de abril entre las 5 y las 12, una medida que amenazaba con impactar en vuelos comerciales, operaciones marítimas y otras actividades que dependen de información meteorológica oficial. La protesta contemplaba la suspensión de difusión de datos meteorológicos en los canales oficiales del SMN durante la mañana del viernes. En la práctica, la información elaborada por el Servicio Meteorológico Nacional resulta clave para la planificación de despegues y aterrizajes, la evaluación de condiciones en pista, la definición de rutas aéreas y la prevención ante fenómenos climáticos adversos. Por ese motivo, compañías aéreas y operadores aeroportuarios seguían de cerca la evolución del conflicto ante la posibilidad de demoras, reprogramaciones o cancelaciones. Desde ATE, la respuesta llegó a través de su secretario general, Rodolfo Aguiar, quien cuestionó con dureza la decisión oficial. “El Gobierno ataca el derecho a huelga del Servicio Meteorológico Nacional”, afirmó. El dirigente sostuvo además que “es falso” que exista una norma que incluya al organismo dentro de los servicios esenciales y aseguró que “no existe restricción alguna para ejercer ese derecho fundamental”. Aguiar también vinculó el conflicto con la situación presupuestaria y laboral del organismo. “El SMN es muy importante para el país. Por eso exigimos que lo traten como esencial de la manera que corresponde: con más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente”, señaló. En la misma línea, denunció un ajuste en la planta de personal y afirmó que “si es tan esencial, no pueden despedir a más de 140 trabajadores”, entre personal de estaciones meteorológicas distribuidas en el país y empleados de la sede central. El gremio advirtió que una reducción de esa magnitud afectaría la capacidad operativa del sistema nacional de observación y pronóstico. Tras la intimación oficial, el sindicato informó el “levantamiento parcial de la medida de fuerza” y convocó para este viernes a las 10.30 a una “asamblea general resolutiva” en la sede central del Servicio Meteorológico Nacional, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. No es la primera vez que el funcionamiento del Servicio Meteorológico queda en el centro de una disputa gremial. En distintos momentos, los trabajadores reclamaron por salarios, incorporación de tecnología, mantenimiento de estaciones y continuidad de contratos. Hasta el momento, el alcance final de la protesta y su eventual impacto sobre la operación aérea dependerán de lo que resuelva esa reunión sindical, en un conflicto que suma tensión entre el Gobierno y uno de los principales gremios del sector público.