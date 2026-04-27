La Asociación Bancaria, el sindicato que nuclea a los trabajadores de bancos, confirmó un paro bancario de 24 horas para este lunes 27 de abril, en el marco de un fuerte conflicto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según informó el gremio, la decisión fue tomada en rechazo a los despidos y al achique impulsado por el BCRA, que incluye el cierre de 12 tesoros regionales. El sindicato exigió garantizar la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de todo el personal afectado. El paro bancario de este lunes 27 de abril fue definido por La Bancaria ante la falta de avances en las negociaciones con las autoridades del Banco Central. La medida se concentrará específicamente en los 21 tesoros regionales, sectores clave para el traslado, custodia y distribución del dinero físico en todo el sistema financiero. Durante la jornada no habrá actividad en estos sectores, lo que implica que no se realizará el traslado ni el abastecimiento de efectivo a las entidades financieras que dependen de esa operatoria. Desde el gremio advirtieron que, si no reciben respuestas satisfactorias, podrían profundizar el plan de lucha con nuevas medidas que alcancen a entidades oficiales y privadas que albergan estos tesoros. La protesta fue convocada en rechazo a la decisión del Banco Central de avanzar con el cierre de 12 tesoros regionales, una medida que, según La Bancaria, podría derivar en despidos directos y un deterioro de las condiciones laborales. El sindicato denunció además intimidaciones y amenazas hacia trabajadores del organismo monetario. En un comunicado, el gremio sostuvo que existe una falta de diálogo y un estancamiento en las negociaciones, pese a que previamente se analizaban alternativas para preservar los puestos de trabajo. “Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados”, remarcaron desde La Bancaria. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, explicó en una entrevista radial que la medida apunta a defender la fuente laboral de los trabajadores afectados y no descartó que el conflicto escale si el BCRA no accede a reabrir la mesa de negociación. A pesar del paro bancario, las sucursales bancarias abrirán y atenderán con normalidad este lunes 27 de abril, ya que la medida de fuerza se limita a los tesoros regionales del Banco Central. No obstante, el impacto podría sentirse en la disponibilidad de efectivo. Al no haber provisión ni traslado de dinero, algunas entidades podrían registrar inconvenientes para la extracción de billetes, tanto por ventanilla como en cajeros automáticos, especialmente en el interior del país. Por otro lado, las operaciones digitales funcionarán con normalidad. También seguirá habilitada la posibilidad de retirar efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio y farmacias, presentando tarjeta de débito y DNI.