Tras los dos fines de semana largos de Carnaval y Semana Santa que se dieron sobre el principio de abril, este grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un descanso adicional. En los primeros días de mayo, estos trabajadores tendrán cuartos jornadas consecutivas de descanso. En un mes que casi no tuvo feriados nacionales despues de Pascua, estos trabajadores podrán aprovechar el descanso que se agregará al fin de semana largo por el Día del Trabajador para realizar una mini escapada sobre el inicio del otoño. En este caso, no se trata de un asueto a nivel nacional, sino de un feriado local para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y de Río Negro, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. Pese a que el asueto no cae el lunes 4 de mayo, como el 3 y el 5 habrá descansos, también será feriado en estas localidades que empalmarán el descanso con el fin de semana largo del Día del Trabajador y tendrán 4 días sin actividad: Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a los climas moderados para dar paso al invierno. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: