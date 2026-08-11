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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) llevó adelante un plan de reestructuración con respecto a qué remedios permanecerán con una cobertura del 100% y cuáles pasarán a abonarse para los jubilados y pensionados.
Desde el 2025, la obra social decidió borrar de la lista habitual más de 44 médicamentos gratuitos, los cuales pasaron a tener solo una cobertura parcial y el resto debía abonarlo el paciente.
Sin embargo, todavía hay una lista de remedios que permanecen gratuitos para los adultos mayores, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.
Cuáles son los médicamentos gratis de PAMI en agosto 2026
Los fármacos que mantienen la cobertura del 100% en el octavo mes del año son:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Mientras que los restantes, solo podrán obtener un 50% o un 80% de cobertura en el caso de tratarse de alguna patología crónica y un 40% si es un caso eventual.
Cuáles son las condiciones para obtener el 100% de cobertura en los médicamentos gratis
Un grupo de jubilados y pensionados podrá mantener el 100% de cobertura en tratamientos de enfermedades crónicas y agudas. Sin embargo, debeberá cumplir con una serie de condiciones:
- Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- No estar afiliado a una prepaga.
- No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.
- No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.
En agosto, la jubilación mínima quedó en $ 419.775,93 por lo que los haberes del jubilado no pueden superar los $ 629.663,90 para ser contemplado dentro de la cobertura total de medicamentos.