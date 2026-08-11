Eliminarán la cobertura total de estos medicamentos.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) llevó adelante un plan de reestructuración con respecto a qué remedios permanecerán con una cobertura del 100% y cuáles pasarán a abonarse para los jubilados y pensionados.

Desde el 2025, la obra social decidió borrar de la lista habitual más de 44 médicamentos gratuitos, los cuales pasaron a tener solo una cobertura parcial y el resto debía abonarlo el paciente.

Sin embargo, todavía hay una lista de remedios que permanecen gratuitos para los adultos mayores, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

Cambian los requisitos para los medicamentos gratis del PAMI. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los médicamentos gratis de PAMI en agosto 2026

Los fármacos que mantienen la cobertura del 100% en el octavo mes del año son:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Mientras que los restantes, solo podrán obtener un 50% o un 80% de cobertura en el caso de tratarse de alguna patología crónica y un 40% si es un caso eventual.

Cuáles son las condiciones para obtener el 100% de cobertura en los médicamentos gratis

Un grupo de jubilados y pensionados podrá mantener el 100% de cobertura en tratamientos de enfermedades crónicas y agudas. Sin embargo, debeberá cumplir con una serie de condiciones:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

En agosto, la jubilación mínima quedó en $ 419.775,93 por lo que los haberes del jubilado no pueden superar los $ 629.663,90 para ser contemplado dentro de la cobertura total de medicamentos.