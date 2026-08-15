Muchas personas deciden emigrar para buscar una nueva vida fuera del país y Australia es uno de los países en el que más latinos viven y trabajan.

Tal es el caso de Dylan Juárez, un joven de Argentina que se desempeña en el rubro de la construcción en tierras australianas, y que reveló cómo es un día de trabajo y cuánto dinero recibe.

Un argentino reveló cuánto gana en Australia

A través de un video que publicó en su perfil de TikTok, Dylan Juárez manifestó que al trabajar en la limpieza de un techo , la paga es de 40 dólares la hora y que al final del día, el total es de 320.

El joven argentino contó cuánto gana en Australia. Captura TikTok

En la publicación titulada como “ Te muestro lo que gano en un día de trabajo en Australia” , el muchacho que se dedica al rubro de la construcción expresó: “Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares. 40 dólares la hora me están pagando en Australia por limpiar este techo”.

“Es después de ocho horas y de haber estado todo el día bajo el rayo del sol”, concluyó al final del video para detallar cómo es su rutina diaria en Australia.

Qué se necesita para trabajar en Australia siendo colombiano

Los colombianos que quieran vivir y trabajar legalmente en Australia deben contar con una visa que autorice el empleo. Actualmente, Colombia no forma parte de los países habilitados para acceder al programa Working Holiday Maker, por lo que no es posible utilizar la visa Work and Holiday (subclass 462) con un pasaporte colombiano.

Una de las alternativas para trabajadores cualificados es la Skills in Demand visa (subclass 482), que permite trabajar temporalmente en Australia cuando se cumplen los requisitos de la categoría y existe la nominación correspondiente de un empleador.

Requisitos para colombianos

Los requisitos dependen de la visa elegida y del perfil del solicitante, pero pueden incluir pasaporte vigente, experiencia laboral, formación profesional, conocimientos de inglés, certificados de antecedentes y exámenes médicos, además de la documentación relacionada con el puesto y el empleador cuando corresponda.

En el caso de la visa subclass 482, el trabajador debe cumplir las condiciones establecidas para la corriente correspondiente y contar con un empleador que pueda realizar la nominación requerida. Por eso, no alcanza con ser colombiano y querer trabajar en Australia: es necesario acceder a una categoría migratoria que permita trabajar y cumplir sus requisitos específicos.