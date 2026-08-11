Pablo, albañil español en Noruega: “El salario son unos 6.200€ y trabajamos desde las 8:00 hasta las 16:00” (Fuente: Youtube y ChatGPT)

Desde hace siete años, Pablo González trabaja como albañil en Noruega, un país en el que el sector de la construcción brinda empleo a 250.000 personas y se consolida como un componente clave de la economía del país.

En este contexto, la importante inversión en infraestructuras y la creciente demanda de vivienda, incentivada también por el aumento poblacional, han generado una elevada necesidad de mano de obra cualificada extranjera.

Aprovechando esta situación, Pablo González compartió en sus redes sociales su experiencia en el sector de la construcción. Allí, habla sobre los sueldos mínimos legales, las medias salariales por puesto, la flexibilidad horaria y los turnos rotativos que ofrece el mercado laboral noruego.

¿Cuál es el sueldo de un albañil en Noruega?

Pablo González comentó que el principal problema que enfrenta el sector de la construcción en Noruega “no hay mano de obra, hay dinero, pero no hay mano de obra cualificada de nacionalidad noruega y eso hace que se tenga que recurrir a personal cualificado extranjero”.

Asimismo, el creador de contenido explicó que la problemática de mano de obra cualificada comenzó porque la demanda por los servicios de este sector comenzó a crecer y se evidenció la falta de profesionales capaces de abastecer esta necesidad.

De esta forma, el albañil explicó las condiciones laborales del sector de la construcción en Noruega. En primer lugar, describió que en el país nórdico no existe un salario mínimo interprofesional, sino que existe un salario mínimo por sectores y un sueldo mínimo por hora.

Pablo, albañil español en Noruega: “El salario son unos 6.200€ y trabajamos desde las 8:00 hasta las 16:00” (Fuente: Youtube) @pablogonzalez#misandanzasporNoruega

“El sueldo mínimo para la gente con competencias, con especializaciones, es de 209 coronas por hora, que vendría a ser aproximadamente unos 20 euros por hora”, estimó Pablo González. Asimismo, afirmó que en el caso de no contar con una especialización, “el sueldo mínimo serían unas 188 coronas, unos 18 euros”. Incluso, para aquellos que no poseen experiencia previa, el salario sería de “196 coronas, lo que equivale a unos 19 euros”.

Sin embargo, el albañil precisó que es importante recordar que este salario es en bruto, por lo que es necesario restar un 30% correspondiente a los impuestos. Entonces, el 70% restante ya sería el salario neto con los impuestos ya deducidos.

¿Cuántas horas trabajan los albañiles en Noruega?

Además de los salarios, Pablo González destacó la flexibilidad horaria como otra de las principales características del sector de la construcción en Noruega.

Según explicó, los horarios pueden variar dependiendo de si se trabaja en obra civil o edificación, así como también del proyecto en particular. Sin embargo, cuando la jornada se desarrolla de lunes a viernes, lo habitual es trabajar desde las 8:00 hasta las 16:00 horas.

En estos casos, la jornada semanal ronda las 37 horas y media. Además, González explicó que las horas extraordinarias que deban realizarse se pagan por encima del valor correspondiente a una hora de trabajo normal.

Asimismo, algunos trabajadores optan por concentrar más horas entre lunes y jueves para disponer del viernes libre y extender el descanso durante el fin de semana. Esta modalidad también puede resultar especialmente útil para quienes viven lejos de las obras y necesitan más tiempo para trasladarse.

Pablo, albañil español en Noruega: “El salario son unos 6.200€ y trabajamos desde las 8:00 hasta las 16:00” (Fuente: Youtube) @pablogonzalez#misandanzasporNoruega

Otra alternativa bastante extendida es el denominado sistema “12-9”, que consiste en trabajar durante 12 días consecutivos y luego disponer de nueve días libres. Según González, este esquema es especialmente valorado por los trabajadores extranjeros, ya que les permite contar con periodos más largos para regresar a sus países de origen.

De esta forma, la combinación entre salarios competitivos, jornadas de alrededor de 37,5 horas semanales y una mayor flexibilidad laboral convierte al sector de la construcción noruego en una alternativa atractiva para trabajadores cualificados extranjeros, especialmente en un contexto marcado por la falta de mano de obra.