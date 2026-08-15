La mano derecha de Karina en Senado describe los cambios en Sociedades y Súper RIGI: “No cometamos el error...”
En una mano a mano con El Cronista, la senadora neuquina describe los próximos pasos del oficialismo en dos iniciativas trascendentales. Cómo se modificará el ecosistema de empresas y cuál es la mejor estrategia para atraer nuevas inversiones
La temporada de balances confirmó que la demanda vinculada con la IA crece y que las grandes tecnológicas ya comenzaron a convertirla en ingresos. Sin embargo, también dejó al descubierto una brecha millonaria.