En esta noticia La agenda del Senado después de Propiedad Privada: qué leyes va a impulsar LLA

La senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez se convirtió en una de las voces más agudas del oficialismo en el Senado, como una de las legisladoras más cercanas a Karina Milei. Por eso no duda en defender la Ley de Propiedad Privada, una iniciativa que atravesó una negociación compleja en el Congreso y terminó perdiendo algunos de sus capítulos más sensibles. Incluso adelanta que no se resignarán a perder los capítulos desguazados. Y detalla los proyectos que se vienen.

Conferencia de prensa de los Senadores Nacionales Bullrich, Marquez y Coto, el 4 de Agosto de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado) Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

Pese al resultado adverso hace poco más de una semana, la legisladora reivindica los puntos que consiguieron aprobar y promete que las reformas que no reunieron los votos necesarios volverán a ponerse sobre la mesa.

Pero la agenda que viene en el Senado va bastante más allá de estos cambios. Márquez anticipó que el oficialismo trabaja en una reforma de la Ley de Sociedades que busca flexibilizar las estructuras empresariales, ampliar la autonomía de los socios e incorporar figuras novedosas vinculadas con la inteligencia artificial y las DAOs.

En diálogo con El Cronista, Márquez también defendió la nueva versión de RIGI y las nuevas herramientas que prepara el Gobierno para incentivar inversiones, con especial énfasis en el potencial de Vaca Muerta y Neuquén.

—¿Qué balance hacen después de perder dos capítulos importantes de la Ley de Propiedad Privada?

—No fue una derrota. Había seis temas. Uno se bajó antes, después otros dos, y finalmente sumamos uno y avanzamos con cuatro de seis. Numéricamente ya es un avance importante, pero más allá de los números, Argentina dio un paso más para defender la propiedad de los argentinos .

La ley significa algo muy simple: lo tuyo es tuyo y nadie puede venir a sacártelo como ocurrió durante tantos años. Si alguien usurpa tu casa, no puede obligarte a pasar años litigando mientras destruyen tu propiedad. La ley refuerza justamente ese principio.

—La discusión también alcanzó a las expropiaciones del Estado.

—Exactamente. También hablamos del Estado. ¿Por qué el Estado puede expropiar sin una verdadera necesidad? Lo que hicimos fue redefinir con precisión el concepto de utilidad pública. La utilidad pública tiene que ser una aplicación racional, puntual y medida. Solo debe justificar una expropiación cuando realmente no exista otra forma de garantizar un beneficio público .

—Entonces, ¿qué sería realmente utilidad pública?

—Una aplicación racional, puntual y medida. No todo puede ser considerado de utilidad pública simplemente porque lo quiera el político de turno. Por eso digo que esto no es una derrota: es un paso más hacia la libertad. Y la libertad viene de la mano con la prosperidad. El mensaje del presidente Javier Milei es claro: vamos a cuidar lo que es tuyo.

—¿Y cómo conviven con la idea de que dos de los temas centrales pata el muevo régimen hayan quedado afuera?

—Sí, por supuesto. Pero eso también es la democracia. En la Ley Bases quedaron temas afuera, como Salud Mental. ¿Eso significó que nunca más se iba a discutir? No. Hoy estamos cerca de lograr un dictamen de consenso para modificar esa ley. Algunos temas vuelven, otros no. Depende de los acuerdos y también de la concientización de la sociedad.

Sesin ordinaria del Senado de la Nacin, el 6 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.- Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

—¿Por qué cree que los aliados no acompañaron los capítulos que quedaron afuera?

—Eso tendrían que preguntárselo a ellos. Los casos son muy variados y no quiero hablar por cada senador. Lo que sí escuché públicamente fueron argumentos como “van a vender la Patagonia” o “se pierde la soberanía”. Todo eso son mentiras.

—¿Por qué sostiene que son mentiras?

—Porque la realidad es exactamente lo contrario. Con la ley vigente, cualquier Estado extranjero puede comprar parte del porcentaje de tierras que todavía está disponible en Argentina. Nuestra propuesta impedía que un Estado extranjero pudiera comprar tierras . Eso sí fortalecía la soberanía. Después aparece el miedo a los recursos naturales, pero eso también demuestra desconocimiento de la Constitución. El artículo 124 establece que las provincias son dueñas de los recursos naturales. Vos podés comprar una tierra, pero si abajo hay petróleo, el petróleo no es del propietario de la tierra.

—¿Van a insistir con esa reforma?

—Sí. Como insistimos con Salud Mental y con otros proyectos. Creo que los argentinos hoy son más conscientes de los beneficios que hubiera traído esta reforma y la seguiremos trabajando.

La agenda del Senado después de Propiedad Privada: qué leyes va a impulsar LLA

—¿Cuáles son los principales proyectos para el oficialismo en el Senado después de la Ley de Propiedad Privada?

—Ahora estamos trabajando varios proyectos importantes. Esta semana estuvimos tratando en Legislación General la reforma de la Ley de Sociedades. Tuvimos 12 invitados con distintas perspectivas y formaciones . Lo valioso fue que incluso quienes venían en contra del proyecto reconocían aspectos positivos, y quienes estaban a favor también proponían mejoras. Eso demuestra que es necesario discutir una ley muy vieja, que viene de la dictadura, que fue buena para su momento, pero que hoy ya no se corresponde con el mundo en el que vivimos.

— ¿Cuál es el objetivo base de la ley, aquello a lo que no pueden renunciar en ninguna negociación por votos?

—Queremos fortalecer la autonomía de la voluntad de los socios, mejorar los resguardos para mayorías y minorías, unificar regulaciones y eliminar formas societarias que ya cayeron en desuso. Mantendremos figuras útiles como las SRL, las SA y las SAS, e incorporaremos nuevas, como las sociedades vinculadas a inteligencia artificial y las DAOs, que ya existen en muchos países.

—Argentina parece tener una oportunidad con la inteligencia artificial. ¿No hay un riesgo en darle demasiada libertad considerando lo poco que se sabe al respecto?

—A mí no me preocupa tanto el uso de la inteligencia artificial como el no uso de la inteligencia natural. Las personas tenemos una capacidad brillante y la IA nos permite acelerar muchísimas cuestiones, pero jamás reemplaza a las personas. No parto desde el miedo . Como en todo, no hay que sobrerregular ni quedarse cortos. Eso es justamente lo que estamos debatiendo. No cometamos el error de otros países que sobrerregularon, pero tampoco dejemos vacíos legales donde tiene que haber reglas claras. Argentina tiene una enorme ventana de oportunidad para captar capitales, para que sociedades se radiquen acá, tributen en Argentina y operen desde cualquier parte del mundo.

—También se habló del domicilio electrónico de estas empresas. ¿Cómo se resolvería la cuestión judicial?

—Ese debate es más un fantasma que un problema real. El domicilio electrónico ya existe en nuestra legislación y ya se utiliza judicialmente. Muchas empresas hoy tienen un domicilio formal, pero no funcionan físicamente ahí. La tecnología facilita muchísimo las notificaciones, haciéndolas más ágiles y económicas.

—¿Y qué beneficio tendría para los argentinos una empresa radicada acá que prácticamente no tenga trabajadores?

—Primero, aclarar que no son empresas “sin humanos”, porque alguien las programa y ahí intervienen personas. Lo relevante no es solamente cuántos empleados tiene una empresa, sino la riqueza que genera, el movimiento económico que produce y que tribute en Argentina . Se puede tener muchísimos empleados y no generar riqueza, o tener pocos y aportar muchísimo valor.

—¿Qué prioridad tiene el Super RIGI?

— El RIGI, el RIMI y ahora el Super RIGI son fundamentales para Argentina . Están permitiendo traer inversiones que antes no venían. Mi provincia, Neuquén, es el mejor ejemplo. Vaca Muerta fue descubierta en 1931. Los recursos siempre estuvieron debajo de la tierra. La diferencia entre los gobiernos anteriores y este no está debajo de la tierra, sino arriba: en las reglas. Tenemos que crear condiciones para atraer inversiones nacionales y extranjeras que permitan explotar esos recursos.

—¿Qué impacto económico tendría?

—Va a generar empleo directo e indirecto. Desde el trabajador petrolero hasta el vecino que tiene una trafic y empieza a hacer más viajes, o la señora que tiene una rotisería donde paran los trabajadores. Neuquén demuestra que cuando existen políticas nacionales adecuadas, una provincia puede desarrollar los recursos que tuvo durante décadas .

—Algunos la llaman la “Ley Peter Thiel”. ¿Comparte esa definición?