Desde este miércoles estará disponible por etapas la opción “Uber Mujeres” que permite a las usuarias de la app de movilidad elegir la opción de viajar con una conductora. La herramienta comenzará a regir de forma progresiva en 11 ciudades del país y suma nuevas funciones de personalización dentro de la plataforma. La Argentina se convierte así en uno de los primeros mercados de América latina en implementar esta alternativa junto con México y Brasil. Esta función se desarrolló en base a una prueba piloto en Córdoba en 2024. “Uber Mujeres nace de escuchar a las usuarias y de entender algo muy cotidiano para muchas de nosotras: la importancia de tener más opciones para elegir cómo movernos por la ciudad”, señaló Eli Frías, gerente general de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay. La experiencia piloto realizada en Córdoba tuvo, según la empresa, una “muy buena recepción”, con calificaciones promedio de 4,9 estrellas tanto para usuarias como para conductoras y sin incidentes reportados. En esta primera etapa, estará disponible en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Posadas, Corrientes, Ushuaia, Bahía Blanca y Mendoza. La nueva función se conecta con “Uber Ellas”, la herramienta disponible desde 2020 que permite a las conductoras recibir únicamente viajes solicitados por mujeres. Según datos de la compañía, cuatro de cada diez socias conductoras utilizan esta modalidad todos los días y tres de cada diez manejan bajo esa opción el 90% del tiempo en que están conectadas a la app. Cerca del 40% de los viajes realizados bajo Uber Ellas se concentran durante la tarde y se extienden hasta la madrugada. Laura Arce, socia conductora desde hace ocho años, aseguró que la experiencia cambia cuando viajan mujeres. “Se crea empatía cuando la usuaria es mujer”, explicó. Actualmente trabaja entre las 17 y las 3 de la mañana y detalló que alrededor del 75% de sus pasajeras son mujeres. La herramienta tendrá tres modalidades: viaje inmediato, reservas con al menos 30 minutos de anticipación y una configuración de preferencias para que, cada vez que una usuaria solicite un auto, el pedido sea derivado prioritariamente a una conductora cuando haya disponibilidad. En caso de no encontrar una conductora disponible o si el tiempo de espera es demasiado largo, la aplicación preguntará si la usuaria prefiere esperar o redirigir el viaje a otros conductores. Uber aclaró además que el precio será equivalente al de UberX y no tendrá un costo diferencial, salvo el adicional habitual de las reservas programadas, que tienen un costo extra. El principal desafío es ampliar la cantidad de mujeres al volante. Actualmente, el 70% de las licencias de conducir corresponden a hombres y, en las licencias profesionales, las mujeres representan apenas el 2%. Frías explicó que existen distintas barreras de acceso para las mujeres, como mayores costos de seguros, menor acceso al crédito y dificultades para conseguir vehículos. Uno de los limitantes para que haya más conductores en general son las dificultades de acceso a autos, por el alto costo de los programas de financiación. El lanzamiento incluye una alianza con DeRentas para facilitar el ingreso de nuevas conductoras para las primeras 100 inscriptas. La iniciativa contempla autos disponibles con preferencia, descuentos promocionales durante el primer mes y una flota identificada con Uber Mujeres que circulará por la Ciudad de Buenos Aires. “Creemos que facilitar el acceso a un vehículo y ofrecer beneficios económicos durante el inicio puede hacer una diferencia real”, afirmó Juan De La Cruz, CEO de DeRentas. La compañía está incorporando nuevos modelos a su oferta y explora nuevas automotrices como la china BYD. Según explicó la empresa, la implementación será gradual y no esperan un crecimiento abrupto de conductoras en el corto plazo. “No hay apuro, creemos que va a ser una proyección de crecimiento muy orgánica”, señalaron. Frías explicó que habrá una validación de las usuarias y las personas trans podrán identificarse dentro de la aplicación para utilizar la función. Otro dato que destaca la empresa es el perfil laboral de las socias conductoras, que en promedio tienen 40 años de edad: la mayoría maneja menos de 20 horas semanales y utiliza la plataforma como una actividad part time. “Esto encaja con mi vida”, es una de las frases que más escuchan desde la compañía para explicar por qué las mujeres eligen manejar con la app, junto con la posibilidad de controlar mejor la experiencia de viaje.