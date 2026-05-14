Este miércoles, 13 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna. En este miércoles, 13 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con un balcón sugiere deseo de perspectiva y reflexión. Indica necesidad de tomar distancia para ver mejor una situación. También puede señalar exposición o ganas de mostrarse. Si hay seguridad, hay confianza; si hay vértigo o miedo, hay dudas o riesgos percibidos. Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación. Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.