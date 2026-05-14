Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 4319 (Pescado). Soñar con Pescado suele simbolizar abundancia, oportunidades y renovación emocional. También puede señalar intuición activa y mensajes del inconsciente que emergen con claridad. Si el Pescado está sano y en agua clara, augura prosperidad y buenas noticias; en cambio, un Pescado muerto o sucio puede advertir estancamiento, pérdidas o emociones no resueltas. Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: