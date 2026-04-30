Las empleadas domésticas esperan una actualización salarial, que podría darse en los próximos días dado que está pautada una reunión entre representantes del gremio y la Secretaría de Trabajo. El Gobierno convocó formalmente a reunirse a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para analizar una nueva suba del sueldo mínimo de los trabajadores del rubro para este jueves. Mientras tanto ya es posible calcular cuánto vale la hora de limpieza en mayo 2026. El llamado a la reunión de revisión se oficializó con la Resolución 3 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares (CNTCP), publicada el miércoles. El anterior aumento para el sector se aplicó en febrero, cuando se definió un alza de 3% que se implementó en dos tramos: 1,5% en febrero y 1,5% en marzo. Así, las empleadas domésticas que cobran por mes recibieron el último ajuste a principios de abril. Ese acuerdo también incorporó una suma no remunerativa de $ 20.000 para las trabajadoras que cumplan más de 16 horas por semana. La CNCP está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los ministerios de Economía, Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, que ejerce la presidencia de esa entidad y tiene a su cargo las tareas de soporte legal, técnico y administrativo. Según las distintas categorías, y antes de que se definan nuevos aumentos, la hora y el mes trabajado deberá pagarse de la siguiente manera en abril: Todos los empleadores tienen la obligación de inscribir a su personal en el registro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), sin importar horas de trabajo ni modalidad. Este registro se puede hacer de forma virtual: