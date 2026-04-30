La ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, confirmó el cronograma de pagos de mayo para todas las prestaciones sociales. El calendario incluye jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), asignaciones familiares, pagos únicos y la prestación por desempleo. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se ordenan según la terminación del DNI. Los pagos se realizan en bancos y cajeros habituales, sin necesidad de realizar trámites extra. A continuación, el detalle completo de cuándo cobra cada grupo en mayo. (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) Los beneficiarios pueden verificar la fecha y el lugar de pago desde la web oficial de ANSES o a través de la app Mi ANSES, con CUIL y clave de seguridad social. El dinero queda disponible en la cuenta bancaria asignada y se puede retirar por ventanilla o cajero automático.