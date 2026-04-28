La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) definió semanas atrás un nuevo esquema de recomposición salarial que impactará directamente en los bolsillos del sector agrario durante las próximas liquidaciones. A través de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el gremio y las entidades patronales consensuaron una actualización escalonada que fija los nuevos pisos remunerativos para las distintas categorías que se desempeñan en el campo en todo el territorio nacional. El entendimiento trazó un sendero de incrementos estructurado en tramos consecutivos para amortiguar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo del sector. Para la liquidación correspondiente a mayo, las escalas ya reflejan la absorción de los porcentajes pautados para este período, estableciendo una base de cálculo actualizada y de carácter obligatorio tanto para quienes perciben un sueldo mensual como para aquellos que cobran por jornal diario. Según la resolución homologada por la autoridad laboral, los nuevos montos tienen carácter remunerativo y sirven de referencia excluyente para la liquidación de horas extras, aguinaldo y el cálculo de aportes y contribuciones. A la escala básica se le debe sumar la bonificación por antigüedad, que representa el 1% del salario por cada año de servicio para los trabajadores con hasta 10 años de permanencia en el establecimiento, y trepa al 1,5% para quienes superen esa franja de tiempo. La conducción del sindicato, encabezada por José Voytenco, remarcó la necesidad de dotar de previsibilidad a la familia rural frente a la volatilidad económica mensual. Como parte del acuerdo, las representaciones sindicales y empresarias establecieron una cláusula de revisión permanente vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el compromiso de reabrir la discusión si el costo de vida desfasa los haberes proyectados para el cierre del semestre.