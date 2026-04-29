El Gobierno convocó formalmente a reunirse a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para analizar una nueva suba del sueldo mínimo de las empleadas domésticas y trabajadores del rubro. La audiencia para determinar nuevos aumentos se fijó para el jueves 30 de abril, desde las 10. La decisión es clave porque impacta de manera directa en uno de los sectores más extendidos del mercado laboral argentino. El llamado a la reunión de revisión se oficializó con la Resolución 3 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares (CNTCP), publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Se desarrollará bajo el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano. Se espera que debatan los criterios y parámetros que inciden sobre los salarios básicos de este sector, en un contexto de ajustes económicos y demandas de actualización salarial. El anterior aumento para el sector se aplicó en febrero, cuando se definió un alza de 3% que se implementó en dos tramos: 1,5% en febrero y 1,5% en marzo. Así, las empleadas domésticas que cobran por mes recibieron el último ajuste a principios de abril. Ese acuerdo también incorporó una suma no remunerativa de $ 20.000 para las trabajadoras que cumplan más de 16 horas por semana. La CNCP está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los ministerios de Economía, Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, que ejerce la presidencia de esa entidad y tiene a su cargo las tareas de soporte legal, técnico y administrativo. Según las distintas categorías, y antes de que se definan nuevos aumentos, la hora y el mes trabajado deberá pagarse de la siguiente manera en abril: