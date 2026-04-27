Las empleadas domésticas en Colombia han experimentado mejoras significativas en el reconocimiento de sus derechos laborales. A lo largo de décadas, su labor fue frecuentemente subestimada y en muchas ocasiones se desempeñó de manera informal. Recientemente, el marco legal se ha renovado con el propósito de asegurar condiciones más favorables, una mayor formalización y la supervisión adecuada por parte de las autoridades pertinentes. Con la implementación de la Ley 2466 de 2025, se realizaron modificaciones sustanciales en materia de jornada laboral, cotización a la seguridad social y la obligación de formalizar contratos escritos. Dichas modificaciones se orientan a equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores del servicio doméstico, ofreciendo una mayor transparencia y respaldo jurídico. No obstante, más allá de los cambios legales, existen responsabilidades que muchos empleadores ignoran, particularmente en lo que respecta a la dotación, la afiliación a seguridad social desde el primer día y el pago proporcional de las prestaciones sociales. El incumplimiento de estas disposiciones pudiera conllevar a conflictos laborales y posibles sanciones. La Ley 2466 de 2025 estableció cambios significativos en las condiciones laborales del servicio doméstico. Uno de los ajustes más destacados es la necesidad de formalizar la relación laboral a través de un contrato escrito, así como una regulación más rigurosa de la jornada laboral y el cumplimiento de las obligaciones referentes a aportes al sistema de salud y pensiones. Con este reglamento, el Estado pretende asegurar que las trabajadoras domésticas dispongan de una protección social efectiva desde el inicio de la relación laboral. Asimismo, se refuerza la supervisión institucional para prevenir prácticas informales que históricamente han perjudicado al sector, favoreciendo así una mayor equidad y estabilidad en el empleo doméstico. El Ministerio del Trabajo de Colombia enfatizó que la afiliación al sistema general de seguridad social es un requisito ineludible desde el inicio de la vinculación laboral, incluso en el caso de que la trabajadora sea contratada por días. Esto abarca aportes a salud, pensión y riesgos laborales sin excepción alguna. De igual manera, es responsabilidad del empleador asegurar el pago del salario acordado y reconocer todas las prestaciones sociales pertinentes. Las cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones deben ser calculadas de forma proporcional al tiempo laborado durante el mes, utilizando como base el salario devengado y el descanso dominical remunerado. Uno de los aspectos menos evidentes es la obligación de entrega de dotación. Según lo establece el artículo 234 del Código Sustantivo del Trabajo, las trabajadoras domésticas tienen derecho a recibir vestuario y calzado de labor cada cuatro meses, siempre que su ingreso sea igual o inferior a dos salarios mínimos legales vigentes y hayan completado más de tres meses de servicio. Dicha dotación debe proporcionarse en especie y en los plazos estipulados: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Adicionalmente, se aconseja dejar un registro escrito de la entrega, debidamente firmado por ambas partes y es esencial que la trabajadora se comprometa a utilizarla exclusivamente para actividades laborales, dado que un uso inadecuado podría comprometer futuras dotaciones.