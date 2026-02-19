El Gobierno convocó formalmente a reunirse a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares el próximo martes 24 de febrero. Allí, se analizará una nueva suba del sueldo mínimo de las empleadas domésticas y trabajadores del rubro. El llamado quedó establecido a través de la Resolución 1/2026 de la Comisión, publicada en el Boletín Oficial, y dispone la convocatoria a sesión plenaria ordinaria del organismo previsto por la Ley 26.844 La decisión es clave porque impacta de manera directa en uno de los sectores más extendidos del mercado laboral argentino. Así, en caso de que se definan nuevas escalas con aumento, el salario que se establezca funcionará como piso obligatorio para todo el país y servirá de base para el cálculo de aportes, aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones. El texto oficial establece de manera expresa: “Convócase a los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo de Trabajo en Casas Particulares a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 24 de febrero de 2026, a las 11 horas”. La convocatoria se produce, además, en un contexto político atravesado por el debate de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora deberá tratarse en la Cámara de Diputados en medio de un paro general convocado por la CGT. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares es el órgano tripartito que determina las escalas salariales por categoría (supervisora, tareas específicas, cuidado de personas y tareas generales) y por modalidad (con retiro o sin retiro). Cada vez que se convoca a revisión, se abre la posibilidad de modificar esos valores mínimos. La reunión podría derivar en la eventual definición de nuevos valores para el salario mínimo sectorial, en caso de que la Comisión resolviera modificar las escalas vigentes. En ese supuesto, el impacto no se limitaría al salario mensual o por hora. También podría incidir en variables del régimen, entre ellas: Una vez acordada la nueva escala, deberá publicarse en el Boletín Oficial para entrar en vigencia y convertirse en obligatoria en todo el territorio nacional. Mientras avanza el debate por la actualización salarial del sector, el Congreso tiene en agenda la Ley de Modernización Laboral. El Senado ya le dio media sanción con 42 votos afirmativos y 30 en contra, y ahora el proyecto deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. De convertirse en ley, la iniciativa modificará puntos específicos del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Si bien se mantiene la autonomía del sistema y se ratifica que la Ley de Contrato de Trabajo no se aplica de manera directa salvo en los supuestos expresamente previstos, el texto introduce cambios en aspectos sensibles del vínculo laboral. Entre las principales modificaciones previstas para empleadas domésticas se encuentran: En este escenario, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPCAP) confirmó su adhesión al paro general convocado por la CGT. En una publicación en X, el gremio señaló: “La reforma laboral también perjudica a nuestras/os afiliadas/os y a todo el colectivo de trabajadoras/es de casas particulares. Nuestras delegaciones permanecerán cerradas”. Hasta que se lleve a cabo la sesión convocada por la Comisión y, en su caso, se adopte una nueva resolución que modifique las escalas, continúan vigentes los valores actuales del salario mínimo por categoría y modalidad para febrero de 2026. A continuación, el detalle completo por categoría: