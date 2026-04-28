Los empleados de comercio nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) recibieron buenas noticias respecto a una recomposición salarial y en mayo tendrán un nuevo aumento en sus salarios. El sindicato que encabeza Armando Cavalieri firmó con las cámaras del sector un acuerdo paritario que beneficiará a los trabajadores del sector en los próximos meses. El entendimiento prevé un incremento salarial que alcanzará un 5% al finalizar junio, distribuido en tres tramos escalonados. El Gobierno homologó sin modificaciones el acuerdo y puso fin a una negociación que había generado expectativa por tratarse del gremio más numeroso del país, y luego de semanas en las que se especuló con una posible homologación parcial. La suma acordada, que eleva los salarios de todos los empleados agrupados bajo el CCT 130/75, se paga de la siguiente manera: Además, se fijó el pago de un bono extraordinario de $ 120.000 para trabajadores de todas las categorías. El entendimiento también contempló una contribución empresarial por vigencia de convenio de $ 28.000 por cada trabajador mercantil. Ese punto había quedado bajo análisis oficial en las semanas previas, junto con otros componentes no salariales del acuerdo. Sin embargo, la homologación total implicó -según el comunicado gremial- que el Gobierno aceptó el texto completo suscripto entre sindicato y cámaras empresarias. La validación oficial otorga certeza jurídica sobre la aplicación del convenio y reduce el margen de conflicto en la liquidación de salarios, bonos y contribuciones previstas para los próximos meses. Para las empresas, especialmente las pymes del comercio, la homologación fija un marco uniforme de cumplimiento. Para los trabajadores, asegura la implementación del aumento pactado y del bono extraordinario.