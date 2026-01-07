Recategorización 2026: el dato clave que los monotributistas no pueden pasar por alto para evitar problemas con ARCA Fuente: Archivo

La recategorización del Monotributo es un trámite obligatorio que deben realizar los contribuyentes inscriptos en este régimen para actualizar su categoría según la evolución de su actividad.

A través de este proceso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) evalúa si hubo cambios en los ingresos, el nivel de gastos y otros parámetros clave, con el objetivo de que cada monotributista tribute de acuerdo a su situación real y evite inconsistencias fiscales.

Cuándo se hace la recategorización del Monotributo

Los monotributistas atraviesan en este mes el último período previo a la primera recategorización del 2026, un trámite clave para evitar problemas con ARCA.

El organismo ya confirmó su calendario y estableció que la fecha límite para la recategorización será el 5 de febrero, un dato fundamental que los contribuyentes deben tener en cuenta para no quedar fuera de plazo.

La recategorización del Monotributo se realiza cada seis meses, en febrero y agosto, y obliga a analizar la actividad de los últimos 12 meses. Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o consumo de energía, es necesario ingresar con clave fiscal y actualizar la categoría.

Quienes mantengan la misma categoría o tengan menos de seis meses de actividad no deben realizar ningún trámite. No obstante, no cumplir con la fecha de recategorización puede traer consecuencias.

En caso de que el contribuyente no realice el trámite cuando corresponde, ARCA podría interpretar que no hubo cambios, pero luego puede aplicar recategorizaciones de oficio, además de multas e intereses.

Monotributo: por qué ARCA puede aplicar la recategorización de oficio

La recategorización de oficio del Monotributo es un proceso automático que realiza ARCA cuando un contribuyente no se recategoriza a tiempo o declara una categoría incorrecta.

Esto ocurre cuando el organismo detecta gastos, compras o movimientos bancarios que superan los ingresos máximos permitidos para la categoría en la que está inscripto.

En estos casos, ARCA envía una notificación al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles posteriores al vencimiento de la recategorización.

Desde el portal de Monotributo, con clave fiscal, se pueden consultar los motivos de la decisión. Si el monotributista no está de acuerdo, puede presentar un reclamo dentro de los 15 días a través del servicio Presentaciones Digitales.

Una vez confirmada la recategorización, los cambios rigen por semestre. Para el período enero–junio, se aplican desde agosto, y para julio–diciembre, desde febrero. A partir de esos meses, el contribuyente deberá pagar el monto correspondiente a la nueva categoría hasta el próximo período.