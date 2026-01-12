Arrancó el 2026 y la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los límites a partir de los cuales se revisan transferencias y acreditaciones en cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Estos topes se actualizan cada seis meses según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y son clave para evitar demoras o sanciones.

¿Cuáles son los montos que activan controles?

En enero, ARCA vigila operaciones que superen los siguientes valores:

Transferencias y acreditaciones: $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Extracciones en efectivo: $ 10.000.000 para ambos casos.

Saldos bancarios al cierre del mes: $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Plazos fijos: $ 100.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Billeteras virtuales: $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Sociedades de bolsa: $ 100.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Compras como consumidor final: hasta $ 10.000.000 sin requerir información adicional.

Pagos: $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Estos valores reemplazan los límites anteriores, que eran mucho más bajos. Por ejemplo, antes se informaban transferencias desde $ 2.000.000 para personas físicas.

¿Qué pasa si recibís una transferencia con una cifra superior a los 50 millones?

Si el dinero proviene de una fuente comprobable, como la venta de un inmueble, un vehículo o un trabajo facturado, no debería haber problemas.

Transferencias bancarias 2026: qué montos investiga ARCA

Sin embargo, los bancos pueden retener la operación hasta verificar el origen. Para destrabarla, basta con presentar la documentación que respalde la transacción.

Cuando ARCA detecta movimientos sin justificación clara, puede pedir información adicional. Entre los documentos más solicitados están:

Facturas emitidas.

Recibos de honorarios.

Boletos de compraventa.

Comprobantes de préstamos declarados.

Certificaciones contables.

Consejos para evitar bloqueos de cuentas

Avisar al banco si se espera recibir un monto elevado.

No dividir una operación grande en varias transferencias pequeñas, ya que puede generar más controles.

Mantener en orden toda la documentación que respalde ingresos importantes.

¿Qué impuestos pueden aplicarse a las transferencias?

Las acreditaciones significativas pueden estar sujetas a retenciones como: