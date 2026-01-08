La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los topes de facturación anual del Monotributo que regirán durante 2026 y recordó los montos de la cuota mensual según la categoría y el tipo de actividad.

Los límites estarán vigentes hasta la próxima recategorización prevista para febrero, un trámite clave para evitar sanciones o quedar mal encuadrado. El organismo también recomendó controlar los ingresos con anticipación y respetar las fechas de pago para no generar intereses ni multas administrativas.

¿Hasta cuánto se puede facturar en cada categoría del Monotributo en 2026?

Estos son los límites de ingresos brutos anuales informados por ARCA, que determinan la categoría correspondiente:

Categoría A: $ 8.992.597,87

Categoría B: $ 13.175.201,52

Categoría C: $ 18.473.166,15

Categoría D: $ 22.934.610,05

Categoría E: $ 26.977.793,60

Categoría F: $ 33.809.379,57

Categoría G: $ 40.431.835,35

Categoría H: $ 61.344.853,64

Categoría I: $ 68.664.410,05

Categoría J: $ 78.632.948,76

Categoría K: $ 94.805.682,90

Estos valores se usan para verificar si corresponde permanecer, subir o bajar de categoría en la recategorización.

¿Cuánto se paga de Monotributo en 2026 según la categoría?

La cuota mensual incluye el Impuesto Integrado, los aportes previsionales y la obra social. Los importes varían según si la actividad es servicios o comercio:

Categoría A: $ 37.085,74

Categoría B: $ 42.216,41

Categoría C: $ 49.435,58 (servicios) / $ 48.320,22 (comercio)

Categoría D: $ 63.357,80 (servicios) / $ 61.824,18 (comercio)

Categoría E: $ 89.714,31 (servicios) / $ 81.070,26 (comercio)

Categoría F: $ 112.906,59 (servicios) / $ 97.291,54 (comercio)

Categoría G: $ 172.457,38 (servicios) / $ 118.920,05 (comercio)

Categoría H: $ 391.400,62 (servicios) / $ 238.038,48 (comercio)

Categoría I: $ 721.650,46 (servicios) / $ 355.672,64 (comercio)

Categoría J: $ 874.069,29 (servicios) / $ 434.895,92 (comercio)

Categoría K: $ 1.208.890,60 (servicios) / $ 525.732,01 (comercio)

¿Hasta cuándo rigen los topes y cuándo hay que recategorizarse?

Los topes y cuotas se mantienen hasta febrero de 2026, mes en el que corresponde realizar la recategorización obligatoria. ARCA sugiere revisar los ingresos acumulados del último año y confirmar la categoría correcta antes de iniciar el trámite.

¿Qué pasa si se supera el tope de facturación?

Si un monotributista excede el límite de su categoría y no se recategoriza:

Puede ser reubicado de oficio por ARCA

Podría enfrentar multas e intereses.

En casos de exceso significativo, puede quedar excluido del régimen y pasar al régimen general (IVA y Ganancias).

Fuente: Archivo

¿Qué es el Monotributo y a quiénes está dirigido?

El Monotributo es un régimen simplificado que unifica en un solo pago IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y obra social. Está orientado a personas humanas con actividades económicas de baja o mediana escala, tanto de servicios como de comercio.