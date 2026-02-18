El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió recientemente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, dato clave para definir los aumentos que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el próximo mes. Durante el primer mes del año, la inflación fue del 2,9%. En consecuencia, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un aumento equivalente en marzo de 2026. A este aumento se suma la continuidad del bono de $ 70.000, que seguirá vigente durante todo el año. Con el aumento del 2,9%, así quedan los haberes previsionales para marzo: Además, quienes reciben la jubilación mínima seguirán cobrando el bono de $ 70.000, por lo que la suma llegaría a $439.672. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares también recibirán el incremento del 2,9%. Los montos quedarán así: En octubre del año pasado el Gobierno anticipó en el Boletín Oficial todo el calendario de pagos 2026. Sin embargo, en el anexo de marzo aparece como fecha de cobro el lunes 23, que será Día no laborable con fines turísticos, lo que podría implicar modificaciones de último momento. A la espera de que el organismo previsional oficialice en su web la información, el calendario de pagos de marzo por el momento se presenta así: