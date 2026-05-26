El Gobierno nacional confirmó una nueva exigencia para obtener y renovar la licencia de conducir. Los argentinos que inicien el trámite deberán informar obligatoriamente un domicilio electrónico, que tendrá carácter de declaración jurada y validez legal para todas las notificaciones vinculadas al carnet de manejo.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 59/2026 firmada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y ya rige para todos los trámites de licencias de conducir en el país.

¿Por qué motivo te pueden suspender la licencia de conducir?

Pese a que este requisito corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, todos los argentinos deben consignar su domicilio legal en Argentina para poder obtener la licencia de conducir. De esta manera, quienes no sean ciudadanos con residencia oficial, no podrán obtener el carnet.

Además, esta condición se aplica en todo el país según la jurisdicción que corresponda. Particularmente, en CABA, se exige presentar DNI y una fotocopia del último ejemplar con domicilio.

Otros requisitos para obtener la licencia

Edad: tener 18 años cumplidos. (Menores de 18 requieren autorización de padres).

Curso de Educación Vial: realizar el curso dictado por el gobierno de la ciudad y pasar el examen.

Exámenes: aprobar psicofísico, teórico y práctico de manejo.

CENAT: Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito abonado (tiene 60 días de validez).

BUI: Pago de la Boleta Única Inteligente.

Libre Deuda: no poseer infracciones de tránsito

Los ciudadanos deben presentar el DNI para validar su domicilio.

Licencia de conducir: el nuevo requisito clave que anunció el Gobierno

Según la normativa, el correo electrónico que declare el solicitante pasará a funcionar como domicilio electrónico oficial. Esto significa que todas las comunicaciones relacionadas con el estado del trámite se enviarán exclusivamente por dicha vía.

La disposición establece que sin la denuncia de este domicilio digital no se podrá continuar con la gestión de la licencia. Además, las notificaciones enviadas al correo informado serán consideradas válidas, siempre que el titular de la licencia de conducir haya aceptado previamente esta modalidad.

El mail declarado no solo servirá para informar avances o resultados del trámite, sino también para notificar antecedentes de tránsito vinculados a infracciones de tránsito o situaciones relacionadas con la circulación en la vía pública.

¿Qué se necesita para tener la licencia de conducir en Argentina?

Según se indica en la Ley de Tránsito 24.449, para que una persona pueda acceder a una licencia de conducir, se deben cumplir una serie de requisitos fundamentales para obtenerla.

Entre los más importantes se encuentran: