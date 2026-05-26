Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen salvaguardar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 26 de mayo de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.631,77 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -2.50% y en el último año registra una variación de -5.70%, lo que evidencia una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad del Dólar en la última semana fue del 13.31%, superior al 12.97% de la volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En las dos últimas sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar inició con tres alzas consecutivas, luego encadenó cuatro caídas, registró un breve repunte en la octava jornada y cerró con dos descensos, dejando un saldo neto a la baja.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el valor de la moneda está recuperando fuerza en el mercado.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: