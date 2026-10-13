Monotributo: cómo saber qué peso tendrán tus años de aportes cuando llegue el momento de jubilarte.

Los años de aportes realizados como monotributista cuentan para alcanzar los requisitos de la jubilación ordinaria. Sin embargo, el tiempo aportado no es el único factor que se debe considerar al momento de calcular el haber previsional: también importa si la persona trabajó bajo otros regímenes y qué períodos tiene registrados ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Por eso, revisar la historia laboral y conocer cómo funciona el sistema previsional permite anticiparse al retiro. Qué requisitos deben cumplir los trabajadores independientes, cómo consultar sus aportes y qué aspectos influyen en el cálculo de la jubilación.

Cuántos años de aportes necesita un monotributista para jubilarse

Como regla general, para acceder a la jubilación ordinaria se requiere tener 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 años en el de los varones, además de acreditar 30 años de aportes.

Los períodos registrados como monotributista pueden computarse para alcanzar esa cantidad de años, siempre que correspondan a servicios reconocidos por el sistema previsional. Si la persona también trabajó en relación de dependencia o realizó aportes como autónoma, es necesario revisar el conjunto de su trayectoria laboral.

Cuántos años de aportes necesita un monotributista para jubilarse. Magnific.

Cómo consultar los aportes del monotributo en ANSES

Los trabajadores pueden revisar los períodos registrados mediante la Historia Laboral de ANSES. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la sección “Trabajo”. Hacer clic en “Consultar Historia Laboral”. Revisar los períodos registrados y verificar si hay años de aportes que no figuran en el sistema.

Para consultar el historial de pagos como monotributista o autónomo, también se puede ingresar al sistema SICAM desde ARCA, con clave fiscal. Esta consulta permite revisar la información vinculada con los pagos y las obligaciones previsionales.

Cómo consultar los aportes del monotributo en ANSES. Magnific.

Cómo influyen los aportes del monotributo en la jubilación

El importe que se paga mensualmente por el componente previsional del monotributo no equivale al monto que se cobrará de jubilación. El haber se determina de acuerdo con las reglas del régimen previsional y la historia de aportes reconocida de cada persona.

En el cálculo pueden intervenir distintos componentes, como la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), según los servicios computables y las condiciones de cada trabajador.

Por eso, no alcanza con conocer la categoría actual del monotributo para estimar cuánto se cobrará al retirarse. También hay que considerar los años aportados, los períodos correspondientes a otros regímenes y las reglas aplicables al cálculo del haber inicial.

Qué pasa si faltan años de aportes para jubilarse

Si la Historia Laboral no refleja todos los períodos trabajados, conviene reunir la documentación respaldatoria y consultar ante ANSES cómo acreditar esos servicios.

Cuando no se alcanza el mínimo de años requerido, las alternativas dependen de la situación previsional de cada persona y de los mecanismos de regularización que estén vigentes. Por eso, antes de iniciar el trámite, es importante verificar los aportes registrados y consultar las condiciones aplicables en la página oficial de ANSES para monotributistas y autónomos.