Las personas que se encuentran adheridas al monotributo deben emitir las facturas, sea por prestación de servicios o venta de servicios muebles, para respaldar su actividad.

Lo primero que se debe tener en cuenta para poder hacer una factura en el monotributo es que el trámite se lleva a cabo a través de ARCA, de modo tal que se debe tener una Clave Fiscal y estar registrado en el Régimen Simplificado.

Ahora bien, al momento de emitir una factura es importante contar con determinados datos, los cuales son fundamentales para poder cargarla correctamente a través de la aplicación del Facturador Móvil de ARCA.

Qué se necesita para hacer una factura

Aquellos monotributistas que deban realizar una factura, tendrán que contar con una serie de datos, cuyos son obligatorios e indispensables para cargar la información en ARCA.

Las facturas electrónicas pueden hacerse desde la web de ARCA o la app.

Para los comprobantes A, B, C y E, se necesita la siguiente información:

Apellido y nombres, denominación o razón social.

Domicilio comercial.

Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

Número de inscripción del impuesto sobre los ingresos brutos o condición de no contribuyente.

La leyenda “IVA Responsable Inscripto”, “IVA Exento”, “No Responsable IVA”, “Responsable Monotributo”, “Monotributo Trabajador Independiente Promovido”, “Monotributista Social”, según corresponda.

Numeración consecutiva y progresiva.

Fecha de inicio de actividades en el local o establecimiento afectado para su desarrollo o, en su caso, las correspondientes a los respectivos puntos de ventas habilitados, precedida de la leyenda “Inicio de actividades”.

Apellido y nombres, denominación o razón social y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) de quien efectuó la impresión y fecha en que se realizó.

El primero y el último de los números de los documentos que comprenda la impresión efectuada, y el número de habilitación del establecimiento impresor, otorgado por el organismo competente.

Código de autorización, precedido de la sigla “C.A.I. N°....”, “C.A.E. N°….” o “C.A.E.A. N°…..”, según corresponda.

Fecha de vencimiento del comprobante, precedido de la leyenda “Fecha de Vto....”.

Paso a paso, cómo emitir una factura en el facturador móvil

Una vez que se tenga la información mencionada anteriormente, se podrá hacer la factura dentro del monotributo. Para poder realizarla dentro de la aplicación de ARCA y el Facturador Móvil, se tiene que ingresar en el portal con la Clave Fiscal, en el ítem de “Comprobantes en línea”.

Paso a paso

Ingresar en ARCA con CUIT y Clave Fiscal .

Seleccionar la opción de Monotributo y buscar el apartado de “Facturación” .

Marcar la opción “Factura electrónica” y elegir la opción de “Emitir factura” .

El sitio redirigirá automáticamente a “Comprobantes en línea” y se debe seleccionar la opción que dice “Generar comprobantes” .

En “Puntos de venta a utilizar” , seleccionar el domicilio previamente cargado, mientras que en “Tipo de comprobante” , elegir el tipo de factura, por ejemplo “C”.

Cargar la información solicitada por ARCA con los datos de la actividad seleccionada, fecha de inicio y finalización y referencia de la misma.

En los “Datos del receptor” , marcar el número de CUIT, el domicilio y las condiciones de la venta o prestación de servicio.

Por último, en la factura, cargar los montos correspondientes con su respectiva unidad de medida.

Como paso final, se debe descargar la factura para enviarla al receptor correspondiente.

Estos comprobantes no son válidos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló que no todos los comprobantes tienen la misma validez.

En este aspecto, los siguientes certificados no son válidos para facturar: