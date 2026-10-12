Dentro de la estructura fiscal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se encuentran establecidos los límites de facturación anual para los contribuyentes adheridos al monotributo.

Cada una de las categorías del monotributo tienen un límite máximo de facturación de Ingresos Brutos y en el caso que sea superada, se deberá realizar el cambio de categoría de manera obligatoria.

Monotributo: qué pasa cuándo se superan el tope de facturación

Cuando un monotirbutista supera la facturación anual permitida para la categoría en la que se tiene la inscripción, es fundamental realizar la recategorización.

La recategorización, por su parte, se realiza dos veces por año en los meses de febrero y agosto. En cada período se deben evaluar los últimos 12 meses de actividad y el trámite puede realizarse hasta el día 5 del mes correspondiente.

La recategorización se debe hacer si son superados los límites de cada categoría. Redes sociales

Ahora bien, cuando a un contribuyente le corresponde recategorizarse y no hizo el trámite, ARCA puede aplicar lo que se conoce como recategorización de oficio.

En qué casos ARCA aplica la recategorización de oficio

La recategorización de oficio aplicada por ARCA se inicia cuando el organismo detecta que las compras, gastos o acreditaciones bancarias del contribuyente superan el límite máximo de ingresos brutos anuales permitidos para la categoría en que se realizó la inscripción.

Cuál es el límite de facturación permitido por categoría del monotributo

Tras la última actualización, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció los nuevos topes máximos de ingresos brutos anuales para los monotributistas.

Los mismos se mantendrán hasta la próxima modificación, prevista para enero de 2027.

Topes de facturación, categoría por categoría:

Categoría A: hasta $12.009.410

Categoría B: hasta $17.595.182

Categoría C: hasta $24.670.494

Categoría D: hasta $30.628.651

Categoría E: hasta $36.028.231

Categoría F: hasta $45.151.659

Categoría G: hasta $53.995.798

Categoría H: hasta $81.924.660

Categoría I: hasta $91.699.761

Categoría J: hasta $105.012.519

Categoría K: hasta $126.610.830

Cómo realizar la recategorización del monotributo

Para hacer la recategorización del monotributo, siempre y cuando corresponda, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar en ARCA con CUIT y Clave Fiscal.

Seleccionar la opción de “Recategorización”.

Revisar la información de los últimos 12 meses y compararla con los límites de la categoría actual.

Confirmar la categoría actual o la nueva, si así correspondiera.

Finalizar el trámite.

Cabe aclarar que, así como se modifican los límites de cada categoría, también impacta sobre el valor que se debe abonar por mes de la cuota del monotributo.