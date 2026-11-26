Sesión Ordinaria en el Senado de la Nacion; el 26 de noviembre de 2026 en Buenos Aires, Argentina: Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado.

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Después de la reforma electoral y la presión de la iglesia, el Senado abordará el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online que tiene media sanción de Diputados y que está a días de perder estado parlamentario. Paralelamente, luego se debatirá una iniciativa del Ejecutivo que modifica puntos claves de la ley aprobada. Los detalles de la discusión y cómo afecta a los clubes.

El tratamiento llegará al recinto después del acuerdo alcanzado entre Patricia Bullrich y José Mayans. La fórmula consiste en aprobar el proyecto que llegó de Diputados y, en paralelo, avanzar con una segunda iniciativa impulsada por el oficialismo para combatir específicamente el juego ilegal.

Reunion plenaria de las Comisiones de Salud, de Legislacion General y de Justicia y Asuntos Penales, en el salon Illia del Senado de la Nacion; el 25 de noviembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado.- Fuente: Senado Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado.-

El entendimiento permitió evitar que el proyecto original vuelva a Diputados con modificaciones y, al mismo tiempo, abrió la puerta para que el Gobierno impulse sus propios cambios a través de una iniciativa complementaria.

Voces parlamentarias aseguraron a El Cronista que la sanción del proyecto de ludopatía que viene de Diputados saldría casi por unanimidad.

Entre las herramientas que busca incorporar el oficialismo aparece la posibilidad de que el Enacom pueda bloquear administrativamente sitios de apuestas ilegales a partir de denuncias.

La votación, de todos modos, no necesariamente tendrá un respaldo monolítico dentro de La Libertad Avanza. El acuerdo político contempla que la mayoría del bloque acompañe el texto, aunque algunos senadores podrían no hacerlo.

El tratamiento estará además atravesado por la presión de la Iglesia Católica, que reclamó que el Senado sancione antes del vencimiento la iniciativa que regula las apuestas online.

El proyecto aprobado por Diputados prohíbe, entre otras cuestiones, la publicidad y los patrocinios vinculados con el juego online y establece restricciones para el acceso de menores.

Reunion plenaria de las Comisiones de Salud, de Legislacion General y de Justicia y Asuntos Penales, en el salon Illia del Senado de la Nacion; el 25 de noviembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado.- Fuente: Senado Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado.-

Voces allegadas a la jefatura de bloque aseguraron que el tratamiento de ludopatía fue obra de la senadora Patricia Bullrich.

La reforma “light” de LLA sobre los clubes

Voces parlamentarias aseguraron a El Cronista que el proyecto que pretende presentar el oficialismo es “más light” sobre todo lo que tiene que ver con la publicidad de las apuestas en los clubes de fútbol y se concentra en perseguir el mercado ilegal.

El texto original prohibía de manera amplia la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online y alcanzaba expresamente a la indumentaria deportiva, la cartelería, los estadios, las instalaciones y los campos de juego . También impedía utilizar la denominación comercial de operadores de apuestas para identificar equipos, estadios o espacios deportivos.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nacion; el 26 de noviembre de 2026 en Buenos Aires, Argentina: Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado. Fuente: Charly Diaz Azcue SENADO ARGENTINA

La nueva iniciativa elimina ese esquema de restricciones sobre el vínculo entre las casas de apuestas y las entidades deportivas. Además, desaparecen las incompatibilidades que el proyecto original establecía para accionistas, propietarios, directivos y empleados de operadores de apuestas, así como para deportistas, entrenadores, dirigentes y árbitros vinculados con competencias sobre las que se pudiera apostar.

El cambio más significativo aparece en la Ley del Deporte: la media sanción de Diputados impedía que operadores, propietarios, representantes o mandatarios de empresas de apuestas, o personas vinculadas a ellas, integraran las comisiones directivas de los clubes. Esa modificación no figura en el proyecto de LLA. El nuevo texto, en cambio, concentra su ofensiva en el juego ilegal y reserva las prohibiciones de publicidad, promoción y patrocinio para las plataformas no autorizadas, dejando fuera de ese esquema las relaciones comerciales de los clubes con operadores habilitados.

Los otros proyectos

Antes de esos dos temas, el Senado tratará una serie de acuerdos y proyectos pendientes.

Entre ellos aparece la prórroga del Estatuto del Periodista Profesional, cuya vigencia fue extendida previamente y vuelve a quedar bajo discusión en la Cámara alta.

Según explicaron desde el oficialismo, se daría 6 meses de prórroga al estatuto vigente, para darle tiempo al Congreso de tratar uno nuevo.

Además, está previsto el tratamiento de distintos proyectos que quedaron en agenda durante las últimas sesiones.

Entre ellos aparece la iniciativa sobre falsas denuncias de Carolina Losada, que propone modificaciones al Código Penal. El expediente cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, aunque su tratamiento en el recinto había quedado pendiente por falta de acuerdos.

La sesión, de esta manera, concentrará en pocas horas buena parte de la agenda legislativa que el Gobierno busca cerrar antes del final del período ordinario