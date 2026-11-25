La Seguridad Social elevará la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años para quienes no alcancen el periodo de cotización exigido.

Los trabajadores españoles que estén próximos a finalizar su vida laboral deberán prestar especial atención al calendario de la Seguridad Social. Jubilarse en diciembre de 2026 o esperar hasta enero de 2027 puede marcar una diferencia tanto en las condiciones de acceso a la pensión como en la cuantía que recibirán cada mes.

El próximo 1 de enero culminará el incremento progresivo de la edad ordinaria de jubilación previsto en la reforma de las pensiones de 2011. Además, cambiarán los años de cotización necesarios para retirarse a los 65 años y para cobrar el 100% de la base reguladora.

A estas modificaciones se sumará una nueva fase del sistema de cálculo de las pensiones contributivas, que permitirá descartar más meses de cotización desfavorables. Por este motivo, retrasar el retiro podría beneficiar a algunos trabajadores, pero perjudicar a otros.

La edad de jubilación cambia el 1 de enero de 2027: quiénes podrán retirarse a los 65 años

De acuerdo con el calendario de la Seguridad Social, hasta el 31 de diciembre de 2026 podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten, como mínimo, 38 años y tres meses de cotización.

Desde enero de 2027 este requisito aumentará tres meses. Los trabajadores que quieran acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años deberán acreditar un periodo de cotización de, al menos, 38 años y seis meses.

Para quienes no alcancen este umbral, la edad legal de jubilación pasará de los 66 años y diez meses a los 67 años.

Requisitos de jubilación ordinaria diciembre de 2026 enero de 2027 Edad con cotización suficiente 65 años 65 años Cotización exigida para retirarse a los 65 38 años y 3 meses 38 años y 6 meses Edad sin alcanzar dicho periodo 66 años y 10 meses 67 años Cotización mínima para acceder a una pensión contributiva 15 años 15 años

De esta manera, un trabajador de 65 años que acumule 38 años y cuatro meses de cotización en diciembre podrá acceder a la jubilación ordinaria ese mismo mes. No obstante, si continúa trabajando un mes más y decide retirarse en enero, todavía podría quedar por debajo del nuevo requisito.

La Seguridad Social cambia la fórmula para calcular las pensiones de jubilación en 2027

El cambio de año también traerá consigo una modificación en el cálculo de la base reguladora de las pensiones. La reforma contempla la aplicación progresiva de un sistema que permite excluir los meses con las bases de cotización más bajas.

Durante 2026 y 2027, la Seguridad Social comparará dos métodos de cálculo y aplicará aquel que resulte más favorable para el futuro pensionista.

Los trabajadores que se jubilen en 2027 podrán descartar hasta cuatro meses de cotizaciones desfavorables con la fórmula alternativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las fórmulas serán las siguientes:

Método de cálculo 2026 2027 Sistema tradicional Últimos 300 meses divididos entre 350 Últimos 300 meses divididos entre 350 Sistema alternativo Las 302 mejores bases de los últimos 304 meses, divididas entre 352,33 Las 304 mejores bases de los últimos 308 meses, divididas entre 354,67 Meses descartados en el sistema alternativo 2 meses 4 meses

Así, quienes se jubilen a partir de enero de 2027 podrán beneficiarse de una fórmula alternativa que permite descartar los cuatro meses con las bases de cotización más bajas, frente a los dos que contempla el sistema en 2026.

Esta medida puede resultar especialmente favorable para aquellas personas que hayan atravesado periodos de menores ingresos o cotizaciones reducidas durante su trayectoria profesional.

¿Es mejor jubilarse en diciembre de 2026 o esperar hasta enero de 2027?

La conveniencia de adelantar o retrasar la jubilación dependerá de la edad del trabajador, su historial de cotizaciones y las bases sobre las que se calculará su futura prestación.

Diciembre de 2026 puede ser una opción más favorable para quienes ya cumplen los requisitos de acceso a la jubilación ordinaria, pero no alcanzarán las nuevas exigencias de cotización en enero.

Por el contrario, esperar hasta 2027 podría beneficiar a quienes mantengan el derecho a jubilarse y obtengan una base reguladora superior con el nuevo método de cálculo.

También deberá tenerse en cuenta la revalorización anual de las pensiones, puesto que quienes ya tengan reconocida una pensión en diciembre podrán beneficiarse, con carácter general, de la actualización correspondiente a enero.

Para conocer las diferencias económicas entre ambas fechas, la Seguridad Social dispone de un simulador de jubilación que permite consultar la edad de retiro y estimar el importe de la futura pensión en función de las circunstancias personales de cada trabajador.