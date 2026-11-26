Imagen ilustrativa de una pensionista sentada frente a un escritorio en una oficina en su hogar revisando su jubilación.

Quienes se jubilen en España a partir de 2027 necesitarán 37 años de cotización para cobrar el 100% de su base reguladora, según la escala general de la Ley General de la Seguridad Social. El requisito sube seis meses respecto de 2026, cuando bastan 36 años y medio para alcanzar ese porcentaje.

Con 15 años cotizados corresponde el 50% de la base reguladora.

Con 25 años, el porcentaje sube al 72,8%.

Con 35 años llega al 95,6%.

La cuantía en euros depende de la base reguladora de cada trabajador, que la Seguridad Social calcula a partir de sus bases de cotización.

Qué porcentaje de la pensión corresponde con 15, 25, 35 y 37 años cotizados

La escala de 2027 parte del 50% por los primeros 15 años cotizados. A partir de ese mínimo, cada uno de los primeros 248 meses adicionales suma 0,19 puntos porcentuales. Cada uno de los 16 meses siguientes añade 0,18 puntos. Así se alcanza el 100% tras 264 meses adicionales, equivalentes a 22 años.

Años cotizados Porcentaje de la base reguladora Ejemplo con una base reguladora de 1.500 € 15 años 50% 750 euros 25 años 72,8% 1092 euros 35 años 95,6% 1434€ euros 37 años 100% 1500 euros

El ejemplo muestra el importe mensual bruto que resulta de aplicar cada porcentaje a una misma base reguladora, antes de posibles complementos, reducciones o límites.

Para acceder a la pensión contributiva, la regla general exige que al menos dos años cotizados estén dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento en que se cause el derecho.

A qué edad se podrá cobrar el 100% de la pensión en 2027

Con 25 años cotizados corresponde el 72,8% de la base reguladora. Con 35 años, el porcentaje sube al 95,6%. Fuente: Imagen ilustrativa El Cronista

La edad ordinaria será de 65 años para quienes acrediten 38 años y seis meses de cotización o más. Para quienes queden por debajo de ese umbral, será de 67 años.

Así, una persona con 37 años cotizados cumple el requisito para que se le aplique el 100% de la base reguladora. Si se jubila por la vía ordinaria con ese periodo cotizado, podrá hacerlo a los 67 años. La jubilación anticipada tiene sus propios requisitos y puede reducir la cuantía.

Cómo se calcula la base reguladora de la pensión en 2027

En 2027, la Seguridad Social aplicará la fórmula que resulte más favorable para el trabajador. Una opción toma las 300 bases de cotización de los últimos 25 años y divide su suma entre 350. La otra selecciona las 304 bases más altas dentro de un periodo de 308 meses y divide su suma entre 354,67. Esta segunda opción permite dejar fuera las cuatro bases mensuales más bajas de ese periodo.

Una vez obtenida la base reguladora, se le aplica el porcentaje que corresponda por el tiempo cotizado. Por eso, dos personas que se jubilen con 37 años de cotización pueden cobrar importes distintos: ambas alcanzan el 100 %, pero cada una lo aplica sobre su propia base reguladora.