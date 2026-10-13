Plazo fijo tradicional o plazo fijo UVA: cuál es la diferencia y cómo saber en cuál invertir.

El plazo fijo es una de las herramientas financieras más populares por ser una alternativa segura para hacer rendir los pesos.

Sin embargo, existen dos tipos de depósitos: el tradicional y el plazo fijo UVA. Conocer la diferencia entre ambos es clave para sacarle el máximo provecho a los ahorros. Si bien en ambos casos el dinero permanece inmovilizado, uno puede ser más conveniente según la expectativa de inflación.

¿Cuál es la diferencia entre un plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA?

En ambas opciones el dinero permanece inmovilizado por un tiempo establecido. En el plazo fijo tradicional, el ahorrista conoce la tasa de interés desde el momento en que se constituye el depósito. Al vencimiento, se recibe el capital invertido más los intereses acordados.

Por su parte, el plazo fijo UVA ajusta el capital según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), un índice que sigue la inflación medida por el INDEC. Además, algunas entidades bancarias ofrecen una tasa de interés adicional.

Cómo genera ganancias Paga una tasa de interés fija. Ajusta el capital por inflación (UVA) y suma una tasa adicional. Rendimiento Se conoce desde el momento de la inversión. Depende de la evolución de la inflación durante el plazo. Protección contra la inflación No protege si la inflación supera la tasa pactada. Sí, busca mantener el poder adquisitivo del dinero. Plazo mínimo 30 días. 90 días, según informa la página del BCRA. Liquidez El dinero queda inmovilizado durante el plazo pactado. El dinero permanece inmovilizado durante un período más largo. Riesgo Bajo. Bajo.

¿Cuándo conviene elegir un plazo fijo tradicional?

El plazo fijo tradicional suele ser la alternativa más conveniente para quienes buscan previsibilidad y necesitan disponer de su dinero en un plazo relativamente corto. Al momento de constituir la inversión, el banco informa la tasa de interés que pagará al vencimiento, por lo que el ahorrista sabe desde el primer día cuánto dinero recibirá.

Esta característica lo convierte en una opción atractiva para quienes prefieren evitar la incertidumbre y priorizan la simplicidad. Al tener un plazo mínimo de 30 días, ofrece una mayor flexibilidad que el plazo fijo UVA, ya que este exige mantener inmovilizados los fondos por un período más extenso.

Plazo fijo tradicional o plazo fijo UVA: cuál es la diferencia y cómo saber en cuál invertir. Shutterstock

Puede resultar interesante cuando se espera que la inflación siga una tendencia bajista. En este contexto, el inversor puede obtener una rentabilidad conocida sin asumir riesgos adicionales ni depender de la evolución futura de los precios.

Sin embargo, si la inflación termina siendo superior a la tasa pactada, el rendimiento real del plazo fijo puede perder poder adquisitivo.

¿Cuándo conviene un plazo fijo UVA?

Esta inversión es una alternativa más interesante para quienes buscan proteger el valor de sus ahorros frente a la inflación y no necesitan disponer de su dinero en el corto plazo.

Al ajustarse por la evolución de la UVA, es elegida por quienes consideran que la inflación puede superar la tasa de interés de los plazos fijos de los bancos tradicionales.