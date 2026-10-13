Qué es un nódulo pulmonar y qué tan grave es la operación al Papa León XIV.

El papa León XIV se somete este martes a la operación de un pequeño nódulo en el pulmón, según anunció el propio pontífice el domingo al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano y el mismo tendría tres milímetros de diámetro, fue detectado durante controles médicos recientes y, de acuerdo con la información difundida, los médicos recomendaron extirparla.

En tanto, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la hospitalización posterior se extendería aproximadamente siete días, aunque no se dieron detalles sobre la técnica quirúrgica ni sobre la ubicación precisa del nódulo.

Qué es un nódulo pulmonar: el mal que aqueja al Papa León XIV

Tras la conocerse la noticia, surge la intriga acerca de esta dolencia y, según un informe de Mayo Clinic al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los nódulos pulmonares son pequeños grupos de células en los pulmones que son bastante comunes y la mayoría de estos nódulos están hechos de tejido cicatricial de infecciones pulmonares pasadas.

En tanto, se indicó que la mayoría son benignos, pero algunos podrían ser cáncer en un estadio temprano, mientras que en general, los nódulos pulmonares no causan síntomas y suelen detectarse por casualidad en una radiografía de tórax o en una tomografía que se realicen por algún otro motivo.

El Papa León XIV sobrellevará una semana de recuperación pero aseguró mantener su viaje a la Argentina (Fuente: Shutterstock). Shtterstock

Según el informe de la citada entidad, si un nódulo pulmonar es pequeño y no crece, es poco probable que sea cáncer y seguramente no necesite tratamiento, mientras que el profesional de atención médica puede revisar los estudios por imágenes anteriores para ver si el nódulo es nuevo o cambió.

Si el nódulo es grande o está creciendo, es posible que necesite hacerse más pruebas para comprobar si es cáncer y las mismas pueden incluir estudios por imágenes, como una tomografía computada y una tomografía por emisión de positrones (PET). Otra prueba puede ser un procedimiento llamado biopsia, procedimiento en el que se extirpa una parte del nódulo para que la examinen en un laboratorio.

Qué riesgo tiene la operación al Papa León XIV

La neumonóloga Ana María Putruele, ex jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó a esa Agencia que el riesgo se determina a partir del tamaño, los bordes, la densidad y la evolución de la lesión, además de los antecedentes clínicos del paciente. También se analiza si existen estudios anteriores que permitan establecer desde cuándo está presente y si experimentó cambios.

El nódulo pulmonar suele ser begnino pero puede dar indicios de un cáncer temprano (Fuente: Magnific). Magnific

Putruele señaló que, en general, el pronóstico de las lesiones pequeñas suele ser favorable, aunque depende de sus características y de un eventual diagnóstico definitivo. La especialista si manifestó dudas sobre la posibilidad de extirpar una lesión de apenas tres milímetros, debido a su reducido tamaño.

Cuáles son los síntomas de un nódulo pulmonar

La mayoría de los nódulos pulmonares no causan ningún síntoma y, cuando se presenta alguno, podría incluir: tos, tos con sangre, falta de aliento, sibilancia o infecciones respiratorias.

A pesar de que en la mayoría de los casos un pequeño nódulo pulmonar no significa que haya cáncer, ciertos factores de riesgo pueden aumentar la posibilidad de que un nódulo pulmonar sea maligno. Estos incluyen: