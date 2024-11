El Gobierno confirmó que Javier Milei se reunirá con el presidente chino Xi Jinping

El presidente Javier Milei se reunirá en las próximas horas con su par chino Xi Jinping por primera vez , confirmó este sábado el vocero Manuel Adorni.

"El Presidente de la Nación participará de una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping. Fin", escribió el funcionario en redes sociales.

El encuentro, especificó Adorni, se concretará en el marco de la cumbre del G20 que se llevará a cabo a partir de este lunes en Río de Janeiro.

El presidente argentino viajará a Brasil este domingo, luego de mantener una reunión con el mandatario francés Emmanuel Macron, quien camino al G20 hizo escala en Buenos Aires.

Respecto a la reunión bilateral con el líder chino, hay mucha incertidumbre sobre qué temas se abordarán y en qué tono. En campaña, Javier Milei repitió una y otra vez su negativa a mantener el diálogo con la potencia asiática.

"No voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista", afirmó en varias oportunidades.

Con el correr de las semanas, ya en la presidencia y ante la necesidad de renovar el swap, el libertario cambió radicalmente su postura y dijo haber encontrado en China "un socio comercial interesante".

"Me sorprendí muy gratamente con China. Es un socio comercial muy interesante, porque no exige nada, lo único que piden es que no los molesten", declaró en una entrevista por televisión.

En el medio, además, hubo otras decisiones que dañaron la relación, como la negativa argentina a sumarse al grupo de los BRICS o la desafortunada declaración de la ahora ex canciller Diana Mondino, quien dijo que los chinos "son todos iguales".

El segundo socio comercial de la Argentina

Según los datos del intercambio comercial de septiembre que dio a conocer el INDEC, China se ubica como el segundo socio más importante de la Argentina.

El intercambio comercial con la potencia asiática registró un saldo negativo de 956 millones de dólares. Las exportaciones sumaron 427 millones de dólares, con una disminución interanual de 10,0% (-48 millones de dólares), principalmente por mayores ventas de Productos Primarios.

El 67,5% de los despachos se concentró en cuatro productos principales. El primero fue la carne bovina congelada y deshuesada, que experimentó un aumento del 41,1%, le siguió porotos de soja, excluidos para siembra, que registró un aumento del 0,8% en este mes, el carbonato de litio mostró un aumento de 111,8% y el sorgo en grano, excluido para siembra disminuyó un 13,0%.

Las importaciones, en tanto, totalizaron 1.383 millones de dólares y disminuyeron 2,6% con respecto a septiembre de 2023 (-37 millones de dólares), debido principalmente al descenso de Piezas y accesorios para bienes de capital (-92 millones de dólares) y de Bienes de Capital (-19 millones de dólares).

El comercio con China constituyó el 6,2% de las exportaciones y el 23,2% de las importaciones totales.