El Tren Sarmiento volvió a habilitar los andenes centrales de las estaciones Ramos Mejía y Ciudadela después de nueve años sin funcionar.

Desde el sábado 24 de octubre, las formaciones eléctricas del ramal Once-Moreno comenzaron a detenerse en estas plataformas.

La medida permite recuperar infraestructura que permanecía fuera de servicio desde 2017 y amplía las alternativas para organizar la circulación de los trenes ante posibles inconvenientes. Los trabajos forman parte de las intervenciones incluidas en la Emergencia Ferroviaria.

El Tren Sarmiento volvió a utilizar los andenes centrales de Ramos Mejía y Ciudadela

La habilitación de las plataformas centrales modifica la operatoria habitual de ambas estaciones. A partir de la puesta en marcha, las formaciones del ramal Once-Moreno comenzaron a circular por las vías centrales e internas, con cuatro andenes habilitados para facilitar la diagramación de los servicios .

Según informó el Gobierno nacional, esta configuración permitirá contar con más alternativas para responder ante contingencias y organizar la circulación ferroviaria. Además, el desplazamiento de los trenes hacia las vías centrales reducirá la posibilidad de incidentes con vehículos en los pasos a nivel.

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Qué obras se realizaron en la estación Ramos Mejía

En Ramos Mejía, los trabajos estuvieron a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Las tareas incluyeron la construcción integral del andén central y la adecuación de los accesos para mejorar las condiciones de circulación de los pasajeros .

Entre las principales intervenciones se encuentran:

La construcción estructural del nuevo andén central.

La instalación de nuevas escaleras y una rampa de acceso.

La colocación de solado háptico reglamentario para facilitar la orientación y circulación.

La construcción de espacios de resguardo debajo de los andenes.

La instalación de nuevos refugios y un módulo de acceso SUBE.

La habilitación del acceso al andén desde el túnel peatonal.

Qué mejoras se incorporaron en la estación Ciudadela

En Ciudadela, las intervenciones estuvieron a cargo de Trenes Argentinos Operaciones y se concentraron en el acondicionamiento del andén central y la actualización de los sistemas de información y seguridad para los pasajeros .

Los trabajos incluyeron la instalación de luminarias, la colocación de monitores que indican la llegada del próximo tren y el acondicionamiento del módulo SUBE. También se realizaron tareas de pintura en las dependencias y se activaron cámaras de vigilancia y equipos de anuncios.

Recorrido Tren Sarmiento www.argentina.gob.ar

Qué obras continúan pendientes en Ramos Mejía

La habilitación del andén central no representa la finalización de todas las tareas previstas en Ramos Mejía. De acuerdo con la información oficial, el proyecto contempla la restauración del edificio histórico de la estación, las boleterías, el hall principal y el centro de atención al pasajero.