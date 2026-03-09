El presidente Javier Milei emprendió el fin de semana su gira por Estados Unidos y Chile, pero sumó además otra parada en Europa para participar del Foro Económico de Madrid, al otro lado del Atlántico, en España. Allí dirá presente el próximo sábado 14 de marzo en el Palacio Vistalegre. Este nuevo viaje se suma en una semana en la que ya incluyó la cumbre “Shield of the Americas” en Miami junto a Donald Trump y otros once mandatarios latinoamericanos; la Argentina Week en Nueva York y la asunción de José Antonio Kast en Santiago de Chile el miércoles 11. La agenda oficial tiene previsto que el mandatario esté de regreso en Buenos Aires el mismo miércoles a las 17 hs, por lo que volverá a la Argentina antes de partir rumbo a España. Su asistencia fue confirmada por él mismo en una entrevista que transmitió LN+ el domingo por la noche. Según pudo confirmar El Cronista, el Presidente irá acompañado del canciller Pablo Quirno y muy probablemente también la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Se trata de un evento organizado por las empresas andorras Abast y Racks y contará con un panel especial dedicado a “La Argentina de Milei” en la que expondrán los economistas Juan Ramón Rallo y Eduardo Garzón, a modo de debate entre ambas posturas. Después de trece paneles, Milei cerrará la jornada del foro, tal como hizo en la edición de junio del 2025. En aquel discurso prometió que la inflación en la Argentina quedaría en el pasado y reivindicó el “brutal ajuste” fiscal implementado en el país. “El Estado es una organización criminal y los impuestos son un robo. No solo dejamos de estafar a los argentinos, sino que bajamos los impuestos en 2 puntos del PBI. No se había hecho nunca en la historia argentina”, enfatizó en aquel entonces. La visita a Madrid tiene un trasfondo diplomático local. En mayo de 2024, el paso de Milei por España desató la peor crisis diplomática bilateral en décadas: el Presidente llamó “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en el acto “Europa Viva 24” organizado por Vox, lo que llevó al gobierno español a retirar a su embajadora en Buenos Aires. La normalización llegó recién en octubre de 2024, cuando España designó un nuevo embajador en Argentina y ambas cancillerías sellaron un comunicado conjunto que comprometía a los dos países a fortalecer su relación “al máximo nivel de confianza y respeto mutuo”. Sánchez dio entonces por cerrada la crisis, aunque aclaró que las relaciones entre ambos países “trascienden las coyunturas ideológicas”. No obstante, uno de los temas que atravesará la edición 2026 es el contexto internacional con la guerra en el Medio Oriente. En este sentido, Milei llegará al evento tras haber firmado junto a Trump la Carta de Doral, el documento que consolidó el bloque latinoamericano Anti-China y que simboliza, una vez más, el alineamiento geopolítico con Estados Unidos. Como contracara, Pedro Sánchez calificó de “ilegal” el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y se encuentra altamente enfrentado con la posición de Milei, quien llega a Europa como el aliado más visible de Trump en América Latina. Su discurso se dará, además, en un reordenamiento del tablero interno español, con el partido de derecha Vox al alza en las encuestas. Después de la foto con el Escudo de las Américas, Milei visitó el domingo el Ohel en Queens, el santuario que resguarda la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento Jabad Lubavitch y referente espiritual del Presidente, acompañado por Karina Milei, Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este martes disertó en la Yeshiva University, la institución de educación superior judía más importante del mundo, y por la noche participará de la Gala Anual J100 de The Algemeiner, donde recibió el premio Guerrero por la Verdad en reconocimiento a su influencia en la vida judía y el apoyo a Israel. El martes será el día central, cuando se espera que Milei mantenga una reunión privada con Jamie Dimon antes de su discurso de apertura en la JPMorgan Chase Tower, en el corazón de Manhattan, ante cerca de 400 inversores y ejecutivos globales en el marco de la Argentina Week. Su disertación está prevista para las 10.00 (hora argentina). El evento, organizado por la Embajada Argentina junto a JP Morgan, Bank of America Securities y Kaszek, tiene como eje mostrar las oportunidades de inversión en energía, minería, tecnología y agroindustria bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).