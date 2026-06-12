A horas de la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus explicaciones públicas, la mesa política se reunió a metros de la Rosada, en oficinas del Ministerio del Interior. Las caras mostraban entre preocupación y desconfianza por la argumentación sobre el patrimonio del funcionario del Gobierno más mencionado por la negativa durante los últimos dos meses.

La foto no fue de la reunión sino del festejo del cumpleaños de la jefa de bloque violeta en el Senado. Patricia Bullrich, que forma parte de esa mesa había declarado minutos antes de ingresar al encuentro, que el jefe de Gabinete cometió una “omisión ética”, que “este Gobierno tiene la moral como política de Estado ” y que “ahora será la Justicia la que tendrá que determinar.”

El malestar durante el día entre los funcionarios fue evidente. A pesar de que anoche se esperaba una especie de operativo clamor en redes, luego de la entrevista a Adorni, solo hubo un tímido retuit del Presidente acerca de las supuestas “mentiras” de los periodistas que habían quedado en evidencia, según la mirada del Gobierno, después de la aparición del funcionario en la TV.

Las explicaciones no conformaron y por el contrario abrieron nuevos interrogantes. El Excel sigue sin cerrar por ningún lado, la historia de las criptomonedas tampoco y el silencio en los despachos donde habitualmente aturde el ruido se volvió ensordecedor. Se volvió imperiosa la necesidad de reconfigurar la primera línea de fuego discursiva.

Así se cocinan las horas más complejas dentro de la Casa Rosada desde que el patrimonio del ministro coordinador, quedó expuesto a la luz pública, forzando una serie de rectificaciones de urgencia que dejaron recalculando a todo el arco oficialista.

En el manual de supervivencia de La Libertad Avanza, la lealtad política y la trinchera ideológica suelen cotizarse mucho más alto que la prolijidad formal de los papeles que duermen en los entes de control fiscal. Sin embargo, el estricto blindaje que el presidente Javier Milei dispuso para proteger a uno de sus colaboradores más estrechos contrasta con el clima que se respira en las segundas y terceras líneas de un Gabinete que, por estas horas, mastica desconfianza y ensaya un mutismo absoluto.

Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia .



¡FELIZ CUMPLE PATO!!🎂💜@PatoBullrich pic.twitter.com/pu7awXm7sQ — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 11, 2026

Como es sabido, la política argentina habla por sus señales y, sobre todo, por sus silencios. Nada es ingenuo ni queda librado al azar cuando el archivo le devuelve a un funcionario una frase calcada que hoy se choca de frente con la cruda realidad de sus propios números. En el vertiginoso tablero del oficialismo, el jefe de Gabinete acaba de tropezar con el peor de los fantasmas que persiguen a la narrativa oficial: las contradicciones flagrantes en la pureza del discurso.

El cimbronazo patrimonial que sacude al vocero histórico de la gestión libertaria no solo abrió lecturas dispares en los pasillos de Balcarce 50, sino que obligó a un rediseño táctico en el esquema comunicacional gubernamental. Puertas adentro del Ejecutivo, los funcionarios con mayor kilometraje en la función pública reconocen, bajo estricto ‘off the record’, que la estrategia de defensa desplegada por Adorni respondió exclusivamente a las urgencias de un expediente en la Justicia, dejando de lado cualquier criterio de contención política o sensibilidad ante una opinión pública agobiada. El momento elegido fue quirúrgico, horas antes de la ceremonia de la inauguración del Mundial de fútbol.

Bajo la estricta mirada del juez federal Ariel Lijo y con el fiscal Gerardo Pollicita moviendo las primeras piezas del tablero judicial, la prioridad del equipo legal y contable del funcionario fue blindar el frente penal. El orden de los factores alteró por completo el producto de la comunicación: regularizar las inconsistencias ante la AFIP, presentar las declaraciones rectificativas y finalmente evaluar, tal vez de manera tardía, el impacto político. Para el paladar negro del espacio, el costo de esa secuencia fue altísimo.

La estrategia jurídica terminó imponiéndose sobre la discursiva, entregándole la iniciativa a una oposición que esperaba agazapada cualquier inconsistencia moral del hombre que, durante meses, se encargó de pontificar diariamente sobre los vicios y los privilegios de “la casta”.

Adorni informe Diputados Fuente: REUTERS Mariana Nedelcu

Esta fisura en el relato oficialista cala hondo en las bases militantes, que hicieron del purismo fiscal su principal bandera de combate en las redes sociales. El militante digital, acostumbrado a linchar discursivamente a cualquier dirigente opositor que exhibiera un bache en su declaración jurada, hoy se encuentra desarmado frente al contraataque de un arco político y mediático que no deja pasar el desliz del jefe de Gabinete.

Mientras tanto la orden de “bajar el tono” y apelar a tecnicismos impositivos genera cortocircuitos en un espacio que no sabe cómo defender el pragmatismo contable sin traicionar sus propias consignas fundacionales.

Es aquí donde asoma el fantasma más temido por cualquier gestión: “la autoridad esmerilada”. Adorni claro está no es un vocero raso, es el jefe de todos los ministros. Y la política, que es un juego de percepciones y asimetrías de poder, castiga con crueldad la pérdida de autoridad.

Con una declaración de bienes poco creíble a cuestas, con el reconocimiento de haber tenido un capital de medio millón de dólares absolutamente fuera del sistema, la pregunta que carcome los despachos oficiales es cuánta legitimidad real le queda para sentarse a liderar las reuniones de la mesa política, o con qué espaldas puede llevar adelante el diálogo áspero con los gobernadores de provincias que reclaman fondos.

En el armado de las alianzas electorales o en la jefatura del discurso político del gobierno, la autoridad moral de un coordinador lo es todo. Cuando ese poder se ve mellado por los propios entuertos contables, el funcionario se convierte en una figura debilitada que arrastra los pies antes de empezar a negociar. El traje de jefe le empieza a quedar grande cuando los interlocutores huelen la vulnerabilidad de quien tiene que dar explicaciones antes de exigir resultados.

En los tribunales, mientras tanto, el expediente promete una dinámica técnica que escapa por completo al control de la épica oficial. La fiscalía se dispone a examinar minuciosamente el rastro de la última actualización presentada por el funcionario. El interés judicial no está puesto en el debate ideológico ni en las chicanas de la política diaria, sino en la trazabilidad técnica de las operaciones.

Los peritos contables deberán desmenuzar las tenencias en bitcoin y otros activos digitales que el jefe de ministros incorporó a contrarreloj en su reciente presentación. Certificar la fecha exacta de adquisición de esas criptomonedas, el historial de movimientos de las billeteras virtuales y la consistencia de los fondos de origen privado previos a su desembarco en la función pública en diciembre de 2023 se convertirá en un complejo desafío de ingeniería financiera.

El rompecabezas penal sumará, además, la compulsa de la declaración jurada reservada de su esposa, Bettina Angeletti (quien se acogió hace pocos días al régimen simplificado que es la puerta a los beneficios de Inocencia Fiscal) buscando determinar si existe una correlación lógica entre los ingresos declarados por el matrimonio y el crecimiento real de su patrimonio familiar.

La mirada de la justicia se posará especialmente sobre los cruces de información entre los movimientos de fondos en el exterior y las cuentas espejo declaradas en el país. En Comodoro Py saben que el entramado de las billeteras digitales y los activos desregulados suele dejar huellas electrónicas inalterables; de allí que la defensa técnica de Adorni busque acotar la discusión al terreno administrativo de las meras omisiones involuntarias, un paraguas legal que busca evitar el dolo y desactivar la figura del enriquecimiento ilícito antes de que el peritaje contable oficial empiece a arrojar conclusiones definitivas.

Consciente de que el capital político del funcionario quedó severamente esmerilado, Javier Milei ya diseñó el plan para sostenerlo en el cargo, aunque bajo un ropaje institucional completamente diferente. En la mesa chica oficial admiten que el formato del Adorni confrontativo, irónico y demoledor de la primera etapa del gobierno cumplió un ciclo definitivo.

No hay margen ético ni político para que el funcionario siga subiéndose al estrado diario a dictar cátedra de moralidad administrativa cuando está bajo auditoría judicial. Cualquier estocada discursiva o cuestionamiento hacia la oposición sería desactivado al instante con un recordatorio sobre sus propios ahorros no declarados.

El nuevo esquema, entonces, apunta a un repliegue estratégico hacia las áreas de coordinación interna y la gestión pura. El objetivo es desinflar su exposición en los temas de alta sensibilidad política y transformarlo en un ordenador conceptual de las medidas de los ministerios. Buscarán que el peso de la vocería política esté mucho más repartido.

Adorni se mantendrá en el organigrama comunicacional, pero con un rol sustancialmente distinto: menos confrontación ideológica y mucha más ingeniería de gestión interna. Por eso anunció hoy que en julio asistirá al Congreso a dar el informe de gestión correspondiente, cuando en verdad se esperaba que lo realizara recién durante el mes de agosto. Habrá que ver allí si esa intención de no confrontar con una oposición ávida de servírselo al plato puede mantenerse.

NA

La táctica de supervivencia del oficialismo también contempla un fuerte componente de distracción temporal y relanzamiento de la agenda pública. Para lograrlo la Rosada activará en las próximas semanas una intensa agenda parlamentaria. El objetivo es mantener el debate legislativo con temas como el régimen de incentivos para grandes inversiones, la ley de regulación del lobby y las modificaciones al sistema de juicio por jurados entre otros temas.

Al mismo tiempo, en los despachos de Gobierno no ocultan su expectativa respecto al factor de distracción que representa el inicio del Mundial. En la Rosada creen que esto terminará otorgando el tiempo y el oxígeno necesario para que el Gobierno consolide el nuevo formato de su esquema comunicacional, y correr a Adorni del centro de la escena. En coincidencia con la búsqueda de la cuarta estrella, eligen creer.