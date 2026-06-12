Cómo creció el patrimonio de Adorni: las 10 diferencias con la declaración jurada de 2024
El jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada anual de 2025 junto con una rectificativa de 2024. La comparación entre ambos documentos muestra un aumento de los activos, un nuevo departamento, una herencia mayor y un incremento del endeudamiento.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 12 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.