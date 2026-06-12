El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este jueves ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada anual correspondiente a 2025, junto con una versión rectificativa de su declaración de 2024, en la que incorporó algunos cambios respecto a lo que originalmente había consignado.

La comparación entre ambos documentos muestra un fuerte incremento patrimonial, la incorporación de un nuevo inmueble y un significativo aumento del endeudamiento asociado a operaciones inmobiliarias.

Estas son las diez principales diferencias detectadas:

1. Compró un nuevo departamento en la Ciudad de Buenos Aires

La principal novedad de la DDJJ 2025 es la incorporación de un departamento con cochera destinado a inversión en la Ciudad de Buenos Aires. Adorni declaró el 50% de titularidad del inmueble, adquirido el 24 de noviembre de 2025 mediante ingresos propios y crédito. Su participación fue valuada en $255,8 millones.

En la declaración de 2024 ese inmueble no figuraba.

2. El patrimonio bruto creció casi 43%

Los bienes, depósitos y dinero declarados al cierre de 2025 alcanzaron $944,6 millones, frente a los $662,6 millones informados al cierre de 2024.

La diferencia es de $281,9 millones, equivalente a un crecimiento del 42,5%.

3. El patrimonio neto aumentó más de $300 millones

Descontando las deudas, el patrimonio neto pasó de aproximadamente $570,2 millones al cierre de 2024 a $627,3 millones al cierre de 2025.

Aunque el crecimiento neto es menor que el aumento de los activos, se explica por la fuerte expansión del pasivo.

4. Las deudas se multiplicaron por más de tres

Las deudas declaradas al cierre de 2024 sumaban $92,4 millones.

En 2025 ascendieron a $317,3 millones.

El incremento fue de $224,9 millones, equivalente a un salto del 243%.

5. Incorporó cuatro nuevas obligaciones financieras

La DDJJ 2025 agrega cuatro acreedores que no aparecían en 2024:

Leandro Miano: deuda por US$ 37.500 equivalentes a $46,3 millones.

Pablo Martín Feijoo: deuda por US$ 37.500 equivalentes a $46,3 millones.

Beatriz Alicia Viegas: deuda hipotecaria por US$ 57.692 equivalentes a $71,25 millones.

Claudia Bibiana Sbabo: deuda hipotecaria por US$ 57.692 equivalentes a $71,25 millones.

Estas obligaciones explican buena parte del aumento del endeudamiento.

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6. Aumentó la valuación de todos sus inmuebles

Además del nuevo departamento, crecieron las valuaciones de las propiedades ya declaradas:

El departamento donde reside en CABA pasó de $46,4 millones a $61 millones.

El departamento de La Plata pasó de $73,7 millones a $96,9 millones.

El country de Exaltación de la Cruz pasó de $88,6 millones a $156,9 millones.

7. Redujo significativamente su tenencia de dólares en efectivo

La tenencia de efectivo en dólares pasó de u$s 388.961 a u$s 209.961.

En pesos declarados, el valor cayó de $400,2 millones a $303,6 millones.

La reducción coincide temporalmente con la adquisición del nuevo inmueble y el aumento de las inversiones inmobiliarias.

8. Aumentaron los fondos depositados en Estados Unidos

La cuenta declarada en Estados Unidos mantuvo prácticamente la misma cantidad de dólares (u$s 6.220), pero su valuación en pesos pasó de $6,4 millones a casi $9 millones por las modificaciones en el tipo de cambio.

9. Crecieron los bienes del hogar y los saldos bancarios

Los bienes del hogar pasaron de $ 28,9 millones a $ 41,4 millones.

También aumentaron los fondos en cuentas de pago (PSP), que pasaron de $338.328 a casi $4 millones.

10. Declaró mayores ingresos exentos y una herencia mucho más importante

Entre los datos de evolución patrimonial se destacan dos incrementos relevantes: