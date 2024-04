Milei apura la comisión de Juicio Político bajo el mando de una diputada de confianza

"La política nos habría mandado a la cárcel" , así definió el presidente Javier Milei la supuesta consecuencia que habría sufrido si hubiera implementado una de las diversas estrategias de dolarización que tenía en cartera. Es una de las primeras ocasiones en la que se refirió al temor de implementar una medida por la posibilidad de un juicio político.

El jefe de Estado acusó a que eso podría haber sucedido por la "construcción del sistema político argentino" , integrantes a los cuales caracterizó de "intelectualmente deshonestos". "Nosotros inferimos que la política iba a jugar sucio y es efectivamente lo que hace", alegó posteriormente durante una entrevista concedida al periodista John Micklethwait, de Bloomberg.

Coincidentemente, días atrás se dio a conocer que esta semana se constituirán un número importante de comisiones en la Cámara de Diputados, entre la que está la de Juicio Político.

Juicio político: la figura clave que colocó Milei

La designada para presidir esa área será la diputada nacional por Buenos Aires Marcela Pagano, quien contó con el visto bueno tanto de Milei como del jefe de bloque libertario, Oscar Zago . La postulación fue hecha el último viernes y se prevé que se constituya el miércoles a las 11 de la mañana, hora en la que se hará un acto presencial para formalizar ese nombramiento.

"Marcela es amiga", se lo escucha decir al economista libertario para referirse a la legisladora nacional, que en campaña se había mostrado como una de las candidatas más activas y que luego eligió pasar a un segundo plano luego de ciertas tensiones al respecto de la repartición de tareas dentro de la cámara baja .

Los diputados nacionales de La Libertad Avanza; entre ellos, Marcela Pagano. (Comunicación Senado)

A pesar de que su actividad legislativa no mermó y continuó en el trabajo con diputados de su bloque, la discusión de la primera Ley Bases en enero y febrero no contó con su participación mediática, dosificando sus posteos en las redes. Aquella situación pareciera haber quedado atrás, dado que en las últimas semanas comenzó a mostrarse más activa en la agenda diaria.

Algunos en la Cámara se lo asignan a que pudo recomponer su relación con Zago y que tuvo el visto bueno para presidir la comisión que se encarga de regular de regular los procesos de juicio político al Presidente, Vice, al jefe de Gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema .

Los antecedentes de juicio político en la historia reciente

A pesar de que la aplicación de este recurso no tiene muchos antecedentes en la historia argentina y que es una comisión de poca actividad, se trata de un área fundamental para los oficialismos y más en el caso actual, en la que representan una minoría legislativa tan marcada .

Por sus características, estas siempre la ocupan figuras del espacio oficialista: quien estaba hasta el fin de mandato de Alberto Fernández era Carolina Gaillard (UxP) y durante el macrismo fue ocupado por Pedro Pretto (PRO). Entre los libertarios que también componen esa comisión están Lisandro Almirón, Nicolás Emma, Nicolás Mayoraz y Oscar Zago .

Los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué antecedentes de destitución existen? La última vez fue cuando Néstor Kirchner impulsó el juicio político de cinco de los nueve de los miembros de la Corte Suprema con la que le tocó asumir: Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez renunciaron durante ese proceso para no sufrir el enjuiciamiento pero en diciembre de 2003 el Senado removió al juez Eduardo Moliné O'Connor y dos años más tarde a Antonio Boggiano.

Desde entonces hubo centenares de pedidos de juicio político, algunos direccionados a los entonces mandatarios Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández; ninguno tuvo chances serias de prosperar. Tampoco sucedió algo similar con algún ministro del gabinete nacional.

El proceso más intenso de los últimos años fue el pedido de remoción a los cuatro jueces de la Corte Suprema impulsado durante la anterior gestión . El kirchnerismo firmó el dictamen de acusación, pero no tiene los votos para avanzar con la destitución, dado que precisaría alcanzar dos tercios de los votos en el recinto.

Aunque Milei inauguró una nueva relación con la Corte a partir de las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, la posibilidad de que utilice las acusaciones del kirchnerismo como forma de negociación es nula.





Las amenazas de juicio político a Milei

En la cúpula libertaria no ronda la posibilidad de que Milei sea sometido a un proceso de juicio político serio . No descartan que facciones más "duras" del kirchnerismo o de la Izquierda busquen promover alguna acción esporádica, al igual que alguna persona en particular; pero marcan que estas no tendrán la legitimidad de los espacios políticos mayoritarios.

Justamente, la agrupación kirchnerista Soberanxs organizó un plenario días atrás en la que disertaron representantes de movimientos sociales y juristas bajo la premisa de "¿Corresponde juicio político al Presidente Javier Milei?". La conclusión de ese evento fue, según en palabras de su impulsora, la exembajadora Alicia Castro, que el jefe de Estado es "insano" y, por lo tanto, pasible de ser destituido.

Hemos analizado con destacados juristas y constituyente y verificado que la INSANIA es causal de juicio político y destitución. #JuicioPoliticoaMilei https://t.co/MRVSR7732a — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) April 7, 2024

El polémico evento contó como moderadora a la periodista Cynthia García y como expositores al abogado Maximiliano Rusconi, el excamarista Carlos Rozanski, el constitucionalista Eduardo Barcesat y a José Manuel Ubeira, que patrocina a Cristina Kirchner como querellante en la causa por el intento de asesinato que sufrió un año y medio atrás.

También se pronunció al respecto el líder sindical de la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy, que sugirió que "si Milei sigue actuando así [en relación a las medidas implementadas por su gestión, en particular referido a los despidos de los empleados estatales], el juicio político es una de las acciones por vía democrática que se tiene".