El presidente Javier Milei anunció la reedición de su recital junto a “La Banda Presidencial”, el show que ofreció en el microestadio Movistar Arena en octubre de 2025. Según el video promocional que circuló en redes, se emitirá el martes 13 de octubre a las 20 horas por Milei Media.

La pieza de promoción dura menos de un minuto y combina imágenes del espectáculo original: el estadio colmado y con las linternas de los celulares encendidas, la banda en el escenario, la pirotecnia y el confeti final. Cierra con el logo de “Javier Milei & La Banda Presidencial”. En pantalla se lee “Un evento político único en la historia”, “El recital que dio vuelta una elección” y “Una noche inolvidable, ahora reeditada”.

La voz en off refuerza ese tono. Presenta el show como “un evento político único en la historia” y promete una versión “reeditada con más cámaras y material que nunca se vio”. También define a Milei como “un líder mundial único” al que “nadie puede igualar”.

Qué es Milei Media

Milei Media es un canal de YouTube dedicado a difundir contenidos sobre el Presidente. Al momento de esta nota tenía 212 suscriptores y 76 videos, y en su sección de Shorts predominan clips breves con discursos y apariciones de Milei, junto con piezas sobre distinciones y repercusiones de su figura en el exterior.

El show original

El recital se realizó el 6 de octubre de 2025, durante la presentación del libro del Presidente, “La Construcción de un Milagro”. Fue a tres semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre y en medio de un clima de tensión para el oficialismo, tras la salida de José Luis Espert de la carrera electoral por sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico.

Las entradas fueron gratuitas y el estadio, con capacidad para 15 mil personas, tuvo una convocatoria masiva, con fuerte presencia de la agrupación Las Fuerzas del Cielo. Milei abrió con “Demoliendo Hoteles”, de Charly García, y siguió con temas de Ratones Paranoicos, La Mississippi, Gilda, Sandro y Nino Bravo, entre otros.

Milei durante el "show" en el Movistar Arena.

La banda se completó con Alberto “Bertie” Benegas Lynch en batería, Joaquín Benegas Lynch en guitarra y Marcelo Duclós en bajo, además de Fernando Mezzina en teclado, Hernán Scarfó en una segunda guitarra y, en los coros, la cantante lírica Ana Tamagno y la diputada Lilia Lemoine.

La segunda parte fue la presentación del libro, con Manuel Adorni, aún no caído en desgracia, como moderador. Allí Milei pidió a los suyos que “no aflojen” y afirmó que “lo que se viene de acá en adelante es más reformas estructurales”. Entre el público estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el asesor Santiago Caputo, organizador de la jornada, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

SE VIENE LA VERSIÓN REMASTER DE UNA NOCHE HISTÓRICA. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!! https://t.co/o0FwBjNiaK — Javier Milei (@JMilei) October 8, 2026

Un año después, y a pocos días de la fecha anunciada, el Gobierno vuelve a apostar por el formato.