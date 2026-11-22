A medida que se acercan las elecciones de 2027, la incertidumbre en materia económica y, puntualmente, cambiaria crece. Si bien el ministro de Economía Luis Caputo buscó llevar tranquilidad en varias oportunidades, algunos indicadores preocupan a los analistas.

En ese sentido, el último informe semanal de la consultora LCG pone el foco en el riesgo país, que volvió a superar los 900 puntos básicos el jueves y escaló por encima de los 1000 puntos este viernes. Además, apuntó a la brecha cambiaria, que quedó por encima del 10%.

Con ese cuadro, advierte que habrá que acostumbrarse a “meses (muchos, lamentablemente) de mucha incertidumbre y volatilidad”, un escenario que además incidirá sobre variables reales como la actividad y el empleo.

“Incertidumbre y volatilidad”

Caputo se mostró en distintas apariciones públicas recientes confiado en que el presidente Javier Milei será reelecto en primera vuelta. “Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen”, afirmó en declaraciones radiales.

El titular del Palacio de Hacienda comentó que su “sensación” es que el kirchnerismo “no va a ser una alternativa” para los comicios del próximo año, “independientemente de que la economía crezca 1, 2 o 4 puntos”.

Sin embargo, el análisis de LCG contrasta varios datos concretos del actual contexto económico y agrega que no ve que el panorama cambie de acá a las elecciones. Según la consultora, los riesgos de que el escenario empeore son mayores que las chances de una mejora.

Luis Caputo participó de la 32° Conferencia Industrial de la UIA. Noticias Argentinas (NA)

Para la consultora, detrás de la suba del EMBI hay un clima internacional adverso, pero también dudas locales. Una es el cierre de un programa financiero que se desvía del plan inicial presentado por el ministro Caputo. Otra, según indica, es la sostenibilidad de un plan de estabilización que, concentrado en la baja acelerada de la inflación, pudo haber castigado en exceso a la actividad.

A esto, LCG suma un factor político: la percepción de que el programa de gobierno podría perder su condición de sostenibilidad o perpetuidad “reduce las chances de un triunfo oficialista en primera vuelta” y retroalimenta las dudas.

Dólares financieros y un programa bajo presión

El dólar mayorista tuvo una reacción acotada esta semana, con una suba de 1,2% en las últimas cinco jornadas, un ajuste que “no se veía desde julio”. Cerró a $1562,9, todavía 26% por debajo de la banda superior.

Los dólares financieros se movieron más: desde el jueves pasado, el MEP acumuló una suba de 4,4% y el CCL superó el 3,5%. Con eso, la brecha cambiaria con el CCL superó el 10%, un nivel que no se veía desde las tensiones de septiembre de 2025.

El informe señala que el Banco Central proveyó cobertura vía futuros y títulos DLK y que volvió a reducir sus compras en el mercado de cambios.

En la misma línea, centrado en el plan financiero oficial, otro de los ejes del informe son los vencimientos. Por los pagos de Bonares y Globales de enero (u$s 4530 millones) y otros pagos a organismos, incluido el FMI, LCG calcula vencimientos por unos u$s 5900 millones en menos de dos meses.

Del otro lado, los organismos podrían desembolsar unos u$s 1540 millones, incluido el desembolso de u$s 870 millones del FMI en diciembre por la tercera revisión. Además, las cuentas del Tesoro en el BCRA suman unos u$s 3100 millones, mayoritariamente en pesos.

Fuente: Shutterstock Mariya Rodina

Si se asume que el Tesoro puede usar u$s 2500 millones, ya que nunca deja esas cuentas en cero, “queda una brecha de casi u$s 1900 millones”. LCG considera que desde el punto de vista del cierre no parece gran cosa, porque la administración central tiene depósitos bancarios por unos u$s 13.000 millones, gran parte en el Banco Nación. Aclara, sin embargo, que buena parte debe reservarse para los movimientos habituales del Tesoro, incluidos los aguinaldos de diciembre, un mes que suele ser deficitario incluso en esta gestión.

Esos u$s 1900 millones podrían salir “raspando la olla” de las cuentas públicas si no aparece una fuente alternativa de financiamiento. Y aun si se logra el cierre, advierte, habría una caída de reservas cuando se paguen los bonos, aunque parte de lo pagado “vuelve al sistema” como depósito en dólares.

Superávit cumplido, pero con costo sobre la actividad

En lo fiscal, LCG destaca que en octubre ya se alcanzó el objetivo comprometido con el FMI de un superávit primario de 1,4% del PBI, frente a una proyección presupuestaria de 1,3%. Pero advierte que diciembre suele ser deficitario, “con lo cual no sobra nada”.

Según la consultora, el resultado se logra con caída de la recaudación y con un gasto que se ajusta más que proporcionalmente:

El gasto primario cayó 7,2% real anual en octubre, aunque el 40% de ese ajuste se explica por la alta base de comparación en los giros a universidades.

Subsidios (-16% real) y programas sociales (-3%) explicaron otro 40%.

Esto implica, dice el informe, un impacto negativo directo sobre la actividad, que colabora con el “magro desempeño del PBI”.

LCG aclara que esto no significa que la mejor política sea abandonar el superávit, algo que afectaría todavía más la incertidumbre y la actividad. Propone, en cambio, repensar las prioridades de gasto y tributarias dentro de un superávit dado, para maximizar el impacto en la actividad y en el aumento del capital físico y humano.

Actividad, empleo y salarios sin señales de repunte

El informe pinta un cuadro debilitado de la economía real. La utilización de la capacidad instalada fue de 60,1% en septiembre, el nivel más alto del año, pero el tercer septiembre más bajo desde 2002, incluso por debajo de 2020. El promedio de 12 meses cayó a 58%, un nivel visto solo en la crisis de 2002, en la pandemia y a comienzos de este año.

En el mercado laboral, el empleo registrado sumó apenas 2000 puestos en agosto tras cinco meses de caída y todavía baja 1% interanual (126.445 puestos menos). Los asalariados privados acumulan 15 meses de caída consecutiva.

Frente a esto, la semana próxima el INDEC publicará el EMAE de septiembre, que permitirá evaluar si la economía entra en “recesión técnica”. LCG recuerda que el segundo trimestre cerró con una caída de 0,6% y que el EMAE de julio cayó 2,8% mensual, con una recuperación de 0,1% en agosto. La consultora estima un alza de 0,7% mensual para septiembre, pero señala que, para que el tercer trimestre cierre en positivo, el EMAE “debería subir 8,5%”.