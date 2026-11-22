La discusión electoral rumbo a 2027 no pasa solamente por quién reúne más intención de voto. También importa qué tipo de liderazgo espera encontrar la sociedad en quien llegue a la Casa Rosada: qué capacidades considera prioritarias, qué características valora y cuáles de los dirigentes que ya están en escena logran representar esas expectativas.

Una encuesta nacional de Proyección Consultores indagó sobre ese perfil de presidente ideal y luego consultó a qué referentes políticos vincula la ciudadanía con cada una de esas características. El relevamiento también midió la intención de voto para una primera vuelta y un eventual balotaje entre Javier Milei y Axel Kicillof, además de la disposición a votar a un candidato que no guste para evitar que gane el adversario.

El estudio se realizó entre el 1 y el 9 de noviembre de 2026, sobre 1.461 casos efectivos de personas mayores de 16 años residentes en la Argentina.

Presidente ideal: qué atributos busca el electorado

La capacidad para resolver problemas aparece como la característica más valorada: el 56,5% la eligió entre los atributos que considera más importantes en un presidente. Muy cerca quedó la honestidad y la transparencia, con el 54,6%, mientras que la visión de futuro y el proyecto de país reunió el 50,1%.

La empatía con la gente fue mencionada por el 43,7% de los encuestados. Más atrás quedaron la credibilidad, con el 25,9%, y la actitud y la firmeza, con el 22,7%. La pregunta permitía seleccionar hasta tres opciones.

La firmeza, una característica habitualmente asociada con el liderazgo de Javier Milei, aparece bastante más abajo en las preferencias generales. Fuente: Proyección Consultores

La encuesta también permite observar cómo se distribuyen esas cualidades entre los principales dirigentes. Milei fue el más mencionado en visión de futuro y proyecto de país, con el 38,1%; capacidad para resolver problemas, con el 34,5%, y firmeza, con el 33,7%.

Milei fue el más mencionado en visión de futuro y proyecto de país Fuente: archivo El Cronista Foto: Captura de pantalla.

Axel Kicillof, en cambio, obtuvo el mayor registro en empatía con la gente, con el 29,3%. Patricia Bullrich quedó cerca de Milei en firmeza, con el 32,7%, y también tuvo un desempeño relevante en capacidad para resolver problemas, con el 28,7%.

En honestidad y transparencia, Milei reunió el 31,7%, Kicillof el 27,3% y Bullrich el 28%. En credibilidad, el Presidente obtuvo el 29%, seguido por Kicillof, con el 26,5%, y Bullrich, con el 21,9%.

Milei, Kicillof y Bullrich: cómo se ubican frente al presidente ideal

La consultora elaboró un Índice de Posicionamiento Dinámico (IPD), que cruza los atributos que la ciudadanía considera más importantes con los dirigentes a los que asocia con cada uno. El objetivo es medir qué tan cerca se encuentra cada referente del perfil de presidente ideal que surge de las respuestas.

El índice agrupa las características en dos dimensiones: una relacional, que reúne honestidad, empatía y firmeza, y otra técnica, vinculada con visión de futuro, capacidad y credibilidad. En el mapa de posicionamiento, Milei aparece en una ubicación destacada en la dimensión técnica y también con una posición elevada en la relacional. Kicillof se ubica más cerca del perfil relacional, mientras que Bullrich también aparece bien posicionada en el mapa.

La encuesta también permite observar cómo se distribuyen las cualidades de presidene ideal entre los principales dirigentes Fuente: Proyección Consultores

Encuesta electoral 2027: Milei conserva una ventaja sobre Kicillof, pero LLA empata con el peronismo

La medición de intención de voto muestra un escenario competitivo. Cuando la pregunta se formula por espacios políticos, La Libertad Avanza y Fuerza Patria obtienen el mismo nivel de respaldo: 35% cada uno. El Frente de Izquierda aparece tercero, con el 5,3%, seguido por el PRO, con el 5%, y Provincias Unidas, con el 2,6%. El 17,1% optaría por el voto en blanco o impugnado.

Cuando la pregunta se formula por espacios políticos, La Libertad Avanza y Fuerza Patria obtienen el mismo nivel de respaldo Fuente: Proyección Consultores

La comparación con octubre marca un cambio en la relación entre las dos principales fuerzas. En ese relevamiento, La Libertad Avanza había obtenido el 37,8% y Fuerza Patria, el 35,9%, una diferencia de 1,9 puntos a favor del oficialismo. En noviembre, la fuerza libertaria retrocedió 2,8 puntos y el peronismo cayó 0,9, hasta quedar empatados.

El Frente de Izquierda, en cambio, subió del 2,9% al 5,3%, mientras que el PRO pasó del 4,2% al 5%. Provincias Unidas retrocedió del 4,1% al 2,6%. El voto en blanco o impugnado también aumentó, del 15,1% al 17,1%.

Cuando la consulta se concentra en los candidatos presidenciales, Milei conserva una ventaja sobre Kicillof, aunque menor que la registrada un mes antes. El Presidente obtiene el 34,5% y el gobernador bonaerense, el 31,2%, una distancia de 3,3 puntos. Myriam Bregman alcanza el 7,9% y Maximiliano Pullaro, el 3,6%. El 11% optaría por el voto en blanco o impugnado y el 11,8% no sabe a quién elegiría.

En octubre, Milei había reunido el 37% y Kicillof, el 31,6%. La diferencia entre ambos era de 5,4 puntos. Así, en noviembre el Presidente perdió 2,5 puntos y el gobernador bonaerense, apenas 0,4. Bregman, por su parte, avanzó medio punto, del 7,4% al 7,9%.

Milei conserva una ventaja sobre Kicillof, aunque menor que la registrada un mes antes Fuente: Proyección Consultores

Balotaje entre Milei y Kicillof: una diferencia que sigue dentro de un margen estrecho

La encuesta también midió un eventual enfrentamiento entre el Presidente y el gobernador bonaerense en una segunda vuelta. En ese escenario, Milei obtiene el 40,7% y Kicillof, el 39,1%. El voto en blanco o impugnado reúne el 13,1% y el 7,1% no sabe qué haría.

La distancia es de 1,6 puntos, prácticamente igual a la que se había registrado en octubre, cuando Milei había alcanzado el 41% y Kicillof el 39,1%. En un mes, el Presidente retrocedió apenas 0,3 puntos y el gobernador mantuvo su nivel.

La encuesta también midió un eventual enfrentamiento entre el Presidente y el gobernador bonaerense en una segunda vuelta Fuente: Proyección Consultores

La comparación entre primera y segunda vuelta deja una diferencia relevante: Milei conserva una ventaja de 3,3 puntos sobre Kicillof cuando se pregunta por la elección presidencial, pero esa distancia se reduce a 1,6 puntos en el escenario de balotaje.