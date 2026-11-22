La economía tiene una dimensión que no siempre aparece en las estadísticas: la que se vive puertas adentro. Está en la plata que queda después de pagar las cuentas, en los alimentos que se dejan de comprar, en la ropa que se posterga y en la expectativa de llegar un poco más holgado a fin de mes. No es un dato menor: la propia palabra economía proviene del griego oikonomía, que originalmente aludía a la administración de la casa o el hogar.

Con esa perspectiva, una medición de Focus Market buscó ponerle números a una dimensión menos habitual de la coyuntura: cómo sienten los hogares la situación económica y cómo experimentan sus efectos en la vida cotidiana. El resultado muestra una mejora respecto de abril, aunque con una advertencia: el salario formal apenas empató con la inflación y las expectativas de recuperación perdieron fuerza.

La referencia a las percepciones económicas tiene, además, un antecedente político recordado: en 2012, el entonces senador y ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández quedó envuelto en una fuerte polémica cuando atribuyó parte del problema de la inseguridad a una “sensación de inseguridad”. La expresión fue objeto de críticas porque parecía contraponer la percepción de los ciudadanos con la realidad. En este caso, el planteo es diferente: no se trata de discutir si las dificultades económicas existen, sino de medir cómo las experimentan los hogares y qué consecuencias tienen sobre sus decisiones cotidianas.

En este contexto, el llamado Índice del Argentino de a Pie, de Focus Market, pasó de 61,8 puntos en abril a 72,6 en octubre, un avance de 10,8 puntos que lo ubicó en la categoría de “Estabilidad Frágil”. La medición fue elaborada por la consultora que dirige Damián Di Pace y combina estadísticas oficiales con una encuesta de hogares.

Qué mide el índice de la economía de los hogares

A diferencia del IPC o del PBI, que registran la evolución de variables económicas, el indicador de Focus Market intenta captar cómo se traducen esos movimientos en la experiencia de las familias. Para eso combina información oficial sobre salarios e inflación, proveniente del Ministerio de Trabajo y el INDEC, con datos de percepción recogidos en una encuesta propia.

El resultado se expresa en una escala de 0 a 100 puntos y se divide en tres zonas de interpretación. Cuanto más alto es el puntaje, más favorable es la situación que refleja el indicador; cuando baja, señala un deterioro. En la medición de octubre, los 72,6 puntos corresponden a la zona de “Estabilidad Frágil”, que abarca de 70 a 80 puntos. Por encima de los 80 comienza la categoría “Funcional”.

El índice se construye sobre cuatro pilares: ingreso real, costo de vida, consumo posible y expectativas. Los primeros tres permiten observar qué sucede con los ingresos, los precios y los gastos cotidianos; el último incorpora cómo imaginan los hogares su situación económica en los próximos meses.

Menos hogares que no llegan a fin de mes, pero el salario no recupera terreno

Uno de los cambios más visibles aparece en la percepción de los ingresos. Según Focus Market, más de cuatro de cada diez hogares declararon que pudieron ahorrar algo, mientras que aquellos que no llegaron a fin de mes bajaron de casi uno de cada tres en abril a poco más de uno de cada cinco en octubre.

El puntaje de este pilar pasó de 60 a 66,4 puntos. Sin embargo, la mejora de la percepción convive con un dato menos alentador cuando se observa la evolución de los ingresos formales.

Entre febrero y agosto, el RIPTE —que mide la remuneración promedio de los trabajadores registrados estables— aumentó 14,3%, frente a una suba de 14,6% del IPC. La diferencia fue de 0,27 puntos porcentuales en contra de los salarios. En otras palabras, el poder adquisitivo prácticamente se mantuvo, pero no logró recomponerse.

Al ajustar los valores por la variación del RIPTE en lugar de hacerlo por la variación del IPC, deben tributar impuesto a las ganancias empleados que no deberían hacerlo

La desaceleración de los precios puede ayudar a explicar parte de la mejora que perciben los hogares: la inflación mensual pasó del 3,4% en marzo a registros de entre 1,7% y 1,9% en los últimos meses. Pero que los precios aumenten más despacio no significa que los salarios hayan recuperado lo perdido.

Qué gastos siguen recortando los hogares

El consumo posible es otro de los componentes del índice. En este caso, la encuesta pregunta a qué tuvieron que renunciar las familias para sostener sus gastos. El resultado muestra un cambio en la composición de los recortes, pero no una modificación sustancial en la cantidad de hogares que todavía debe ajustar su presupuesto.

Dos de cada tres hogares siguen resignando algún consumo: eran el 69,5% en abril y representan el 67% en octubre. La diferencia más importante aparece en los alimentos. Los hogares que recortaron gastos en comida pasaron del 14% al 11%, aproximadamente uno de cada nueve.

En cambio, aumentaron las restricciones en rubros postergables, como ropa y electrodomésticos. La consultora plantea que, cuando el presupuesto consigue cierto alivio, las familias pueden trasladar parte del ajuste hacia consumos que admiten una demora mayor, antes que resignar alimentos.

El puntaje de este pilar avanzó de 55,9 a 57,8 puntos, una mejora moderada que refleja que las restricciones siguen presentes.

Menos optimismo y más hogares que esperan seguir igual

El cuarto componente, dedicado a las expectativas, fue el único que retrocedió: pasó de 60,3 a 59,5 puntos. En abril, casi la mitad de los hogares esperaba mejorar su situación económica. Seis meses después, esa expectativa perdió fuerza y creció más de ocho puntos la proporción de quienes creen que estarán igual.

El cambio no se tradujo en un aumento de los pesimistas. Según el informe, hubo un desplazamiento hacia una posición más cautelosa: disminuyeron tanto las expectativas positivas como las negativas, mientras ganó terreno la idea de que la situación no tendrá grandes modificaciones.