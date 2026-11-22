Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia la semana pasada, tras 33 años al frente de la empresa que cofundó en 1993. La compañía, con sede en Santa Clara, California, también anunció su salida de la presidencia y del directorio, con efecto inmediato. La CFO Colette Kress asumió de forma interina.

La salida llegó tras revelarse dos relaciones extramatrimoniales de Huang. Medios internacionales vincularon a una de las mujeres con presunto un espionaje para China y reportaron un affaire con una alta ejecutiva de la firma. El golpe llegó a Wall Street: las acciones cayeron más de 10%.

Ahora Huang busca volver. El martes, en su primer mensaje público, dijo que regresaría como CEO si el directorio lo decide y aseguró que asume sus errores. Elon Musk y Donald Trump lo respaldan. Según reportes, la junta no evalúa reincorporarlo y lo investiga.

Un estudio pone números al fenómeno

El caso reavivó una pregunta incómoda: ¿cuán común es mezclar amor y trabajo? Zety España, una plataforma laboral, encuestó a más de 1.000 profesionales para responderla. Según el comunicado de prensa de la empresa, los datos muestran una frontera muy difusa entre la vida personal y la jerarquía.

Los resultados sorprenden. De acuerdo con Zety, el 80% de los trabajadores tuvo un romance en la oficina y el 56% lo repitió en más de una ocasión. Según este informe, la excepción no es quien se enamora de un colega, sino quien nunca lo hizo.

Un informe de Zety reveló que el 80% de los trabajadores tuvo algún romance en la oficina.

Cuando el romance cruza la línea de mando

El punto más delicado es la jerarquía. Zety afirma que el 41% mantuvo una relación con su jefe o superior directo. Además, el 33% se involucró con un subordinado a su cargo. Para el estudio, estos vínculos generan los mayores dilemas éticos.

La plataforma advierte que el poder condiciona la relación. Quien manda decide ascensos, sueldos y evaluaciones, y eso vuelve difícil separar el afecto de la conveniencia. Esa mezcla es la que más preocupa a las empresas y la que el estudio pone bajo la lupa.

Ascensos, favoritismos y represalias

Las consecuencias laborales aparecen enseguida. El 29% recibió trato de favor por su relación, y el 27% asegura haber obtenido un ascenso o un aumento de sueldo vinculado a ella. Esas cifras alimentan la sospecha de que el amor puede alterar las reglas del mérito.

El costo también golpea a quienes miran desde afuera. Según el comunicado, el 88% presenció conflictos o represalias derivados de estas relaciones. Entre los protagonistas, el 29% terminó renunciando y el 22% fue despedido. La salida de la empresa deja de ser una amenaza y se vuelve un desenlace frecuente.

El 88% presenció conflictos o represalias por romances laborales; algunos terminaron en renuncias y despidos. Shutterstock

Los propios empleados piden límites

Hay una paradoja en los datos. Pese a la experiencia propia, el 89% pide prohibir las relaciones entre jefes y subordinados. El 91% extiende la veda a compañeros del mismo nivel. Muchos reclaman reglas que ellos mismos no cumplieron.

La mayoría también quiere transparencia. El 88% sostiene que los romances deberían notificarse a Recursos Humanos, según Zety. Sin embargo, solo el 40% de quienes los vivieron lo declaró. Además, el 92% admite que su relación violaba la normativa interna de su empresa.

La brecha entre la norma y la práctica

Zety describe un abismo entre los códigos de conducta y el comportamiento real de las plantillas. Las reglas existen en el papel, pero casi nadie las cumple. Esa distancia explica por qué muchas empresas conocen el problema y aun así no logran controlarlo.

Cuando hay que elegir, gana la pareja. El 57% prefiere dejar su trabajo antes que renunciar a la relación, indica el estudio. La cifra sugiere que una prohibición, por sí sola, difícilmente frene estos vínculos. Muchos empleados optan por esconderlos en lugar de declararlos.

El 57% de los trabajadores priorizaría su relación amorosa antes que conservar su empleo, según el estudio. Magnific (Drazen_zigic)

Lo que el caso Nvidia no resuelve

Conviene separar planos. El caso Huang no se limita a un romance de oficina: incluye infidelidades, una investigación del directorio y sospechas de seguridad nacional por los vínculos de una de las mujeres. El estudio de Zety no analiza esos aspectos. Sirve para dimensionar el contexto cultural.

También hay que leer los datos con cautela. Se trata de un estudio de una plataforma laboral, difundido mediante un comunicado. Aun así, ofrece una radiografía de cómo perciben el problema los trabajadores.

El debate sigue abierto. Las empresas deben decidir si prohíben, regulan o exigen transparencia, mientras los empleados piden reglas claras para los mandos.